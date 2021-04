/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Opération haute vitesse Canada-Québec - Conférence de presse sur l'accès à Internet haute vitesse dans l'agglomération de La Tuque/

Bell a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente en vue d'acquérir les activités de l'entreprise montréalaise Groupe de course Octane inc., le promoteur du Grand Prix de Formule 1...

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor inc. et de Québecor Média inc.; Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron ltée; et Hugues Simard, chef de la direction financière de ...