/R E P R I S E -- Négociation du secteur public : Les professeur.es de cégep affilié.es à la FNEEQ-CSN annoncent des journées de grève/





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Exaspérés par la stagnation de leur négociation et par l'impasse dans laquelle les entraîne le gouvernement, les syndicats d'enseignant.es de cégep affiliés à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) seront en grève partout au Québec du 11 au 13 mai. Rappelons qu'au cours des dernières semaines, les assemblées générales des 45 syndicats de la FNEEQ, qui représentent plus de 15 000 enseignant.es, se sont dotés de mandats de débrayage de cinq jours à exercer au moment jugé opportun.

Un gouvernement qui nous pousse à bout

Après 18 mois de pourparlers et une convention collective échue depuis plus d'un an, l'incertitude a assez duré et les enseignant.es refusent de continuer à jouer dans un simulacre de négociation.

« L'exaspération est bien là. On sent que le gouvernement joue la carte de l'usure et les pourparlers font du surplace depuis un bon moment. C'est dommage qu'au lieu de favoriser le dialogue et l'écoute, nos vis-à-vis nous poussent dans nos derniers retranchements, alors qu'ils devraient travailler avec nous pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans le réseau collégial. Nous avons des demandes importantes pour lutter contre la précarité, tant au secteur régulier qu'à la formation continue, où les enseignant.es gagnent, à travail équivalent, la moitié du salaire de l'enseignement régulier. Nous demandons aussi d'avoir suffisamment de ressources dans les techniques lourdes de la santé, ainsi que pour l'encadrement des étudiant.es en situation de handicap. Ce sont là certains des dossiers que nous souhaitons régler. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivé.es au bout de nos options pour faire progresser les discussions et nous n'hésiterons pas à exercer notre droit de grève si la situation ne débloque pas d'ici là », explique Yves de Repentigny, vice-président responsable du regroupement cégep de la FNEEQ.

« Aujourd'hui, ce sont nos enseignant.es de cégep qui dénoncent l'attitude de fermeture du gouvernement, mais les mandats de grève s'accumulent aussi dans les autres syndicats du secteur public de la CSN. Le gouvernement ne peut plus gérer cette négociation selon ses seules priorités électorales ou selon les crises médiatiques. Sur le terrain, il y a des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs, dont une forte proportion de femmes, qui doivent pallier les multiples problèmes d'attraction, de rétention et de surcharge de travail, alors, là, il doit faire le choix de soutenir tous les services publics », affirme Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

La grève touchera 45 cégeps et aura lieu de midi le 11 mai à midi le 13 mai si la partie patronale persiste à rendre les pourparlers inopérants.

Liste des syndicats concernés :

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Sept-Îles Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec Syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre d'études collégiales Baie-des-Chaleurs Syndicat des Enseignantes et Enseignants du Collège de l'Outaouais Heritage Faculty Association Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Régional de Lanaudière à Joliette (FNEEQ-CSN) Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep régional de Lanaudière à Terrebonne Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Lionel-Groulx Syndicat des professeurs du collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Laurent Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Montmorency Syndicat des professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de Maisonneuve Syndicat des professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal John Abbott College Faculty Association Syndicat du personnel enseignant du Collège d'enseignement général et professionnel d'Ahuntsic Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin Syndicat des professeurs du Collège Dawson Vanier College Teachers Association Syndicat des professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de Rosemont Syndicat de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau (SECAL) Syndicat du personnel enseignant du Centre d'études collégiales à Chibougamau - CSN Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Limoilou Syndicat des professeures et professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de Lévis-Lauzon Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau Champlain St-Lawrence College Teachers' Union Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Beauce-Appalaches (CSN) Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Thetford Syndicat du personnel enseignant du Centre d'études collégiales en Charlevoix Syndicat des enseignantes et enseignants des Campus de La Pocatière et de Montmagny Syndicat du personnel enseignant du Collège de Chicoutimi (FNEEQ-CSN) Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Saint-Félicien Syndicat des enseignants du Collège d'Alma (FNEEQ) (CSN) Syndicat des professeurs et répartiteurs du Centre québécois de formation aéronautique Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Jonquière Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Granby-Haute-Yamaska Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Hyacinthe Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Syndicat des professeures et professeurs du collège Édouard-Montpetit (CPPCEM) Syndicat des enseignants du Cégep Champlain (St-Lambert) (CSN) Syndicat des professeurs du Collège de Valleyfield Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan Syndicat des professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 07:00 et diffusé par :