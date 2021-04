Dès demain, c'est le Mois du vélo au Québec!





MONTRÉAL, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 1er au 31 mai, le Québec sera en mode « vélo » pour célébrer le début de la belle saison et la 6e édition du Mois du vélo. Peu importe la raison ? cyclocafé, cycloemplettes, cyclopique-nique, cyclobalade ? Vélo Québec encourage tous les Québécois et Québécoises à sortir leur vélo et prendre part à la compétition amicale du Défi du Mois du vélo, ainsi qu'à participer aux différentes activités vélo de leur région. Pour trouver une cycloactivité près de chez vous, cliquez ici.

Défi du Mois du vélo : 2500 $ en prix à gagner!

Du 1er au 31 mai, Vélo Québec propose le Défi du Mois du vélo, une compétition amicale et gratuite, pour encourager les gens à se déplacer à vélo et leur faire découvrir à quel point il est facile et agréable de l'adopter dans son quotidien. Pour y participer, rien de plus simple : rouler au moins 10 minutes à vélo, enregistrer ses déplacements sur la plateforme du Défi et propager la bonne nouvelle en invitant les gens de son entourage à faire de même. À gagner : un vélo de ville Moose Bicycle, des cartes-cadeaux Sports Experts, des cartes annuelles de la Sépaq, et bien plus...

Pour amorcer la saison en toute sécurité et mieux partager la route!

Même si le Québec compte de plus en plus de cyclistes quatre saisons, le mois de mai constitue pour plusieurs un retour en selle ou le moment de l'année pour apprendre à rouler à vélo. Consultez le site du Mois du vélo pour obtenir des trucs et conseils, incluant une méthode efficace pour les enfants et les adultes voulant s'initier au vélo, la méthode de la draisienne.

Vélo Québec désire également profiter du lancement du Mois du vélo pour rappeler aux cyclistes l'importance d'adopter de bonnes pratiques à vélo et respecter les règles pour rouler en sécurité et mieux partager la route. « Les Québécois sont de plus en plus nombreux à découvrir ou redécouvrir les joies du vélo. Accueillons ces nouveaux adeptes, qu'il s'agisse d'un jeune enfant faisant ses premiers tours de roue avec quelques hésitations, ou un visiteur sur un vélo en libre-service. Faisons preuve de courtoisie envers les autres cyclistes, sans oublier les piétons et usagers les plus vulnérables. Et surtout, profitons du vélo pour redécouvrir nos milieux de vie et nos régions », souligne Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

À propos du Mois du vélo

Le Mois du vélo au Québec est une campagne de Vélo Québec mise en oeuvre dans le cadre du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. Le projet est réalisé grâce au soutien du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide financière Kino-Québec. Vélo Québec tient aussi à remercier toutes les collectivités, organisations et partenaires qui s'impliquent dans la promotion de la campagne du Mois du vélo ou en réalisant des activités dans leur milieu. Pour suivre le Mois du vélo sur les médias sociaux #moisduvelo.

