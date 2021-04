La Sun Life fait un don de 100 000 $ pour appuyer les efforts de lutte contre la pandémie en Inde





TORONTO, le 30 avril 2021 /CNW/ - La Sun Life fait un don de 100 000 $ pour venir en aide aux personnes touchées par la deuxième vague dévastatrice de COVID-19 en Inde. Avec plus de 300 000 nouvelles infections par jour, l'Inde fait face au nombre le plus élevé de cas quotidiens dans le monde. La plus grande partie du don ira à la Croix-Rouge canadienne, qui travaille étroitement avec la Croix-Rouge indienne. Celle-ci aide les organismes locaux à fournir du soutien médical et émotionnel aux personnes les plus à risque. Cela comprend le transport et la distribution d'oxygène aux patients en situation critique. De ce montant, environ 25 000 $ iront à un organisme de bienfaisance régional pour renforcer les efforts à l'échelle locale.

« La situation en Inde est terrible et extrêmement préoccupante. Elle nous rappelle que la pandémie continue d'avoir des conséquences tragiques partout dans le monde », souligne Kevin Strain, président de la Sun Life. « Nos pensées et nos prières vont vers ceux qui luttent contre le virus. Notre don ira directement aux personnes qui ont besoin d'une aide immédiate. »

La Sun Life exerce ses activités partout dans le monde. Elle a notamment des bureaux à Gurgaon, en Inde, où plus de 2 000 Employés offrent leur soutien à l'organisation à l'échelle mondiale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'équipe fait preuve d'une résilience et d'un engagement indéfectibles. La santé et la sécurité de ces Employés sont une priorité de la Sun Life, et nous travaillons avec les équipes locales et les autorités de santé publique pour fournir des soins et du soutien.

Nos bureaux en Inde ont aussi fait un don de plus de 55 000 $ à la Fondation Akshaya Patra pour contribuer à la distribution de denrées alimentaires aux familles vulnérables. Ce don a permis de soutenir plus de 8 100 personnes. De plus, les Employés ont organisé une collecte de fonds pour servir des repas cuisinés aux travailleurs migrants et aux personnes défavorisées.

Depuis le début de la pandémie, la Sun Life a versé 2 millions de dollars pour appuyer les efforts en cours et s'attaquer aux inégalités en santé. Ces fonds ont été alloués en priorité aux soins de santé, aux soins aux aînés, aux soins en santé mentale, aux campagnes de vaccination et aux besoins en insécurité alimentaire dans les marchés où la Sun Life est présente : en Asie, au Canada et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur ce que fait la Sun Life pour contribuer à l'essor de nos collectivités, lisez son Rapport sur la durabilité 2020.

