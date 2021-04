Le groupe LR réalise une croissance importante de son chiffre d'affaires et de son bénéfice durant l'exercice 2020





LR Global Holding GmbH, un grand spécialiste du social selling numérique dans le domaine des produits de santé et de soins de grande qualité, a publié aujourd'hui son rapport annuel pour 2020. D'après le rapport, le groupe LR a été en mesure de poursuivre sa croissance dynamique au cours de l'exercice précédent malgré la pandémie de COVID-19. Pour l'ensemble de l'année 2020, le groupe LR a réalisé un chiffre d'affaires record de 284,6 M? (année précédente : 224,8 M?), soit une hausse notable de 26,7 % par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement normalisé (BAIIA normalisé) est passé de 24,1 à 42,5 M?. La hausse considérable du bénéfice est essentiellement due à la croissance extrêmement forte du chiffre d'affaires en 2020.

« Nous sommes très satisfaits de la manière dont la société s'est développée en 2020 et repensons à ce qui a été, de loin, la meilleure année dans les 35 ans d'histoire de la société. En réalisant des ventes record, nous avons proportionnellement augmenté notre bénéfice par rapport à 2019. En outre, nous avons réussi à développer notre plateforme de social selling numérique et à améliorer davantage nos structures. Il est également important de poursuivre systématiquement le processus d'innovation afin de tenir compte des tendances actuelles du marché et d'assurer un pipeline de produits rempli durablement. Nous étendons constamment notre portefeuille avec de nouveaux produits de santé et de beauté, comme Aloe Vera Immune Plus ou LR 5in1 Beauty Elixir dernièrement », a déclaré le Dr Andreas Laabs, directeur financier et directeur de l'exploitation chez LR Global Holding GmbH.

En tant que partenaire moderne dans le domaine du social selling, LR distribue plus de 300 produits dans les domaines de la santé et de la beauté (compléments alimentaires et cosmétiques) via sa communauté de partenaires comptant actuellement plus de 330 000 clients et partenaires commerciaux actifs. Le groupe LR est actif dans 28 pays à travers le monde.

Des perspectives positives pour l'exercice 2021

La direction du groupe LR continue de prévoir un développement commercial positif avec une croissance stable pour l'exercice en cours (2021). La prévision est fondée sur l'hypothèse que l'actuelle pandémie de COVID-19, dont l'étendue ne peut toujours pas être entièrement évaluée, n'aura pas une incidence majeure sur les activités du groupe LR.

« Nous avons bien démarré l'exercice 2021 et poursuivrons résolument nos initiatives stratégiques pour développer LR et en faire la principale plateforme de social selling numérique. En tant que LR, nous nous ouvrons de plus en plus aux jeunes publics cibles en mesure de générer des moyens d'existence ou des revenus supplémentaires attractifs. Avec notre gamme de produits, nous répondons également parfaitement à la sensibilisation croissante de la population en matière de santé. Dans le contexte de la pandémie et d'un environnement de marché toujours difficile, nous avons très tôt reconstitué nos stocks en conséquence afin de garantir notre capacité à fournir nos produits dans l'optique de la croissance prévue des ventes. Nous mettons aussi davantage l'accent sur l'Asie dans le cadre de notre expansion internationale. Nous avons démarré nos activités en Corée du Sud en mars et sommes dorénavant présents sur le marché local avec une gamme sélectionnée de produits de santé et de beauté », a ajouté M. Laabs.

Le rapport annuel 2020 complet est disponible en ligne à partir d'aujourd'hui sur le site Internet de la société à l'adresse https://www.lrworld.com/investorrelations.

Le groupe LR

Le groupe LR, qui a pour devise « Plus de qualité pour votre vie » et dont le siège social se trouve dans la ville allemande de Ahlen, dans le Land de Westphalie, produit et commercialise divers produits de santé et de beauté dans environ 28 pays. En tant que plateforme de social selling moderne, la société combine l'échange personnel entre les partenaires commerciaux et les clients avec des solutions numériques efficaces. Cette expertise est particulièrement évidente dans l'application "LR Connect" développée par LR lui-même, qui aide la communauté à construire et à développer ses activités.

LR a pour objectif d'améliorer le bien-être et la santé des gens avec son portefeuille composé de cosmétiques de soins et décoratifs, de compléments alimentaires et de parfums. C'est la raison pour laquelle la société développe en permanence de nouveaux produits utilisant la puissance de la nature en combinaison avec les dernières découvertes scientifiques.

Le traitement de l'aloe vera est l'une des compétences de base de LR Health & Beauty depuis plus de 18 ans. Seule la partie intérieure bénéfique de la feuille est utilisée pour les produits. À Ahlen, la société a établi le site de production d'aloe vera pour les gels à boire à l'aloe vera le plus moderne d'Europe. Dans le secteur des parfums, LR coopère avec des vedettes nationales et internationales comme Guido Maria Kretschmer, Bruce Willis, Emma Heming-Willis et Cristina Ferreira. Solidement implanté sur le marché depuis plus de 35 ans, LR emploie environ 1 200 personnes et compte des milliers de partenaires commerciaux enregistrés. LR a également créé le LR Global Kids Fund e.V., qui offre un soutien efficace et non bureaucratique à des enfants défavorisés et à leurs familles dans de nombreux pays à travers le monde en coopération avec des institutions locales.

