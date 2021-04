/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la Maison Martin-Matte de Saint-Rémi/

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, accompagné par la ministre de l'Enseignement...

La Corporation des Propriétaires de Bars, Brasseries et Tavernes du Québec (« CPBBTQ »), via son président monsieur Renaud Poulin, et l'Union des Tenanciers de Bars du Québec (« UTBQ »), via son président Peter Sergakis, se sont adressés hier au...