/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Champagne discutera d'investissements dans les technologies propres prévus dans le budget de 2021 qui stimuleront la croissance économique au profit des Albertains/

OTTAWA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera à une discussion au sujet du Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience. Le ministre fera le point sur les investissements dans les technologies propres afin de bâtir une économie plus forte, plus verte et plus durable qui ouvre des possibilités aux Albertains et à tous les Canadiens. Le ministre Champagne échangera avec le fondateur et chef de la direction de Carbon Upcycling, Apoorv Sinha, et avec le directeur général de Global Edmonton, Malcolm Bruce. La discussion sera animée par la directrice générale de l'Institut Pembina, Linda Coady.

Date : Le vendredi 30 avril 2021



Heure : 14 h (heure des Rocheuses) | 16 h (heure de l'Est)



? Facebook : https://www.facebook.com/innovationcanadienne/



Médias : Les représentants des médias qui souhaitent effectuer une entrevue avec le ministre Champagne sont priés de communiquer avec John Power : john.power@canada.ca.

