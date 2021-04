ICRYPEX, la plateforme d'échange de crypto-monnaies la plus avancée de Turquie, annonce une coentreprise





Concentrant leurs investissements sur la technologie et la technologie financière, Hedef Giri?im Sermayesi Yat?r?m Ortakl??? A.? et ?dealist Dan??manl?k A.? s'associent désormais à ICRYPEX Cryptocurrency Exchange, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies de Turquie. Hedef Giri?im Sermayesi Yat?r?m Ortakl??? et ?dealist Dan??manl?k acquièrent 30 % d'ICRYPEX Cryptocurrency Exchange.

ICRYPEX Cryptocurrency Exchange fournit des services à ses clients grâce aux efforts de ses 129 employés à temps plein. ICRYPEX offre à ses investisseurs une plateforme de négociation de crypto-monnaies multi-assets très performante, super rapide et à des frais de courtage très avantageux, tout en fournissant des services de portefeuille de crypto-monnaies. ICRYPEX fait également la différence dans le secteur en assurant une assistance téléphonique 24/7.

ICRYPEX Cryptocurrency Exchange se distingue des autres bourses de crypto-monnaies par son infrastructure technologique unique et sa vitesse de transaction élevée proposée à ses investisseurs. Développant ses propres technologies, ICRYPEX fournit à ses investisseurs un délai de traitement inférieur à 10 millisecondes, des moteurs de correspondance et des investissements blockchain.

En ayant pris des mesures fermes en vue de devenir une marque mondiale, ICRYPEX est devenue en janvier 2021, le sponsor du nom et du maillot de la première équipe de basket-ball masculine du Be?ikta? JK, l'un des plus grands clubs de Turquie. ICRYPEX a fait une première mondiale en effectuant le paiement du sponsoring en Bitcoin.

ICRYPEX est également devenue la première bourse de crypto-monnaies de Turquie à coter les chaînes AVAX développées par un informaticien turc avec le protocole Avalanche.

ICRYPEX est également la première et unique bourse de crypto-monnaies cotant simultanément les monnaies USD et USDT. Depuis février 2019, la société s'est concentrée sur les développements de deuxième phase et a développé ses produits actuels tels qu'un site Web, des moteurs de correspondance et des services de balayage de stockage en interne.

Hedef Giri?im Sermayesi Yat?r?m Ortakl??? réalise des investissements principalement dans le domaine de la technologie financière. Ftech Labs Bili?im A.?., Fintables Bili?im Teknolojileri A.?., Eko Hesap Bilgi Teknolojileri A.?., ?dealist Dan??manl?k A.?., ?nfo Yat?r?m Menkul De?erler A.? font partie des entreprises dans lesquelles Hedef Giri?im détient une part.

