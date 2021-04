VISTAJET S'ENGAGE À ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2025, UNE AVANCE DE 25 ANS SUR LES OBJECTIFS ACTUELS DE L'INDUSTRIE





VistaJet s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2025 et devient le fer de lance de la conduite du changement. C'est une démarche de collaboration avec le secteur qui pousse VistaJet à aller au-delà de l'objectif actuel de réduction de 50 % des émissions d'ici 2050, fixé par les organismes de l'aviation civile, l'IATA et la communauté mondiale de l'aviation d'affaires.

L'aviation joue un rôle crucial en tant que moteur de l'économie mondiale et en tant que lien entre les personnes et les pays du monde entier. Alors qu'il est impossible d'imaginer un monde sans mobilité aérienne, et que les voyages continuent d'être une nécessité pour de nombreuses entreprises - notamment pour redévelopper leurs activités après une pandémie ? il est primordial de faire tout ce qui est possible pour protéger simultanément notre environnement.

En 2020, plus de 80 % des membres de VistaJet ont ainsi compensé les émissions de CO2 par rapport à la consommation de carburant de leurs vols, en partenariat avec South Pole, un développeur de projets primé et fournisseur mondial de solutions en faveur du climat. En offrant à ses clients un moyen de compenser l'impact de leur empreinte écologique, VistaJet soutient l'effort de l'ensemble du secteur pour parvenir à une reprise plus verte et canaliser des fonds importants vers des projets qui contribuent à réduire les émissions.

VistaJet s'est également associé à SkyNRG, pionnier et leader mondial du carburant durable d'aviation (en anglais Sustainable Aviation Fuel - SAF), pour être le premier à offrir un accès mondial au carburant répondant à la certification SAF pour l'aviation d'affaires. Parmi les autres innovations en matière de produits et de services, VistaJet a lancé le Global 7500 (le premier avion d'affaires doté d'une déclaration environnementale de produit), optimisé les routes pour réduire sa consommation de carburant, investi dans la technologie de l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de la flotte tout en encourageant le dialogue sur le développement durable et la sensibilisation de ses clients et de l'ensemble du secteur de l'aviation.

Les projets durables actuellement mis en place par VistaJet pour atteindre cet objectif sont:

1) Programme exceptionnel de compensation de carbone, certifié pour les clients du monde entier

2) Programme mondial de carburant durable d'aviation (certification SAF) pour ses clients du monde entier

3) Avions les plus avancés sur le plan technologique

4) Technologie de réduction de la consommation de carburant

5) Système de réservation économe en carburant

6) Partenariat avec les leaders du développement durable

7) Produits respectueux de l'environnement à bord des avions

8) Passage à l'électricité renouvelable pour ses activités au sol

9) Rapport annuel de comptabilisation des gaz à effet de serre (GES)

10) Rapport annuel sur les risques climatiques (à partir de 2021), conformément aux recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Alors que les compensations et les carburants durables d'aviation (certification SAF) sont les options actuelles et disponibles pour réduire son empreinte carbone, VistaJet, en collaboration avec ses partenaires, l'industrie et ses clients, continuera à rechercher activement et à investir dans de nouveaux projets pour aider à repousser les limites actuelles. D'ici 2025, VistaJet se tournera vers les nouvelles technologies et les innovations pour réduire davantage son empreinte de GES, conformément aux dernières données scientifiques disponibles, afin de devenir la première compagnie d'aviation d'affaires neutre en carbone d'ici 2025*.

Thomas Flohr, fondateur et président de VistaJet, a déclaré : « Depuis la création de VistaJet en 2004, nous sommes toujours tournés vers l'avenir, en innovant et en favorisant le changement au sein de notre secteur. Nous avons relevé le défi d'établir et de promouvoir une manière plus efficace et durable de voler. C'est pourquoi, en collaboration avec nos partenaires et nos clients, nous avons développé et adopté les meilleures pratiques et des solutions innovantes. Notre modèle lui-même est le plus efficace car il met l'accent sur l'utilisation et le concept de flotte partagée, ainsi que sur l'adoption de carburants d'aviation plus durables et d'avions plus intelligents et plus économiques. L'industrie dans son ensemble doit s'engager dans la lutte contre le changement climatique et son impact dès aujourd'hui - c'est la bonne chose à faire et nous devons tous agir dès à présent. »

Le programme de durabilité et l'approche innovante de VistaJet serviront également de modèle à toutes les autres sociétés du groupe Vista Global et à ses principaux partenaires.

Pour en savoir plus

Lire le rapport 2020 sur le développement durable dans l'aviation

23 septembre 2020 : Communiqué de presse sur le carburant aviation durable (SAF)

* Couvrant toutes les sources d'émissions de GES directes (scope 1) et indirectes (scope 2 et 3) telles que définies dans le rapport de comptabilisation des GES 2019.

