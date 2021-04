AWS annonce la disponibilité générale d'Amazon Nimble Studio





Aujourd'hui, Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé la disponibilité générale d'Amazon Nimble Studio, un nouveau service permettant aux clients de mettre en place un studio de production de contenus en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines, avec une élasticité qui leur confère une échelle quasi illimitée et un accès au rendu à la demande. Avec Amazon Nimble Studio, les clients peuvent rapidement intégrer dans leur équipe des artistes de n'importe quelle partie du monde et collaborer avec eux, puis produire du contenu plus rapidement et de manière plus rentable. Les artistes auront accès à des stations de travail virtuelles accélérées, à un stockage haut débit et à un rendu évolutif sur l'ensemble de l'infrastructure mondiale d'AWS afin de pouvoir créer du contenu plus rapidement. Il n'y a pas de frais initiaux ni d'engagements pour utiliser Amazon Nimble Studio, et les clients ne paient que pour les services AWS sous-jacents utilisés. Pour démarrer, visitez : https://aws.amazon.com/nimble-studio/

Pour donner vie à des effets visuels, à des animations et à des contenus créatifs de haute qualité, les studios s'appuyaient jusqu'ici sur des stations de travail locales haute performance, connectées à des systèmes de stockage de fichiers partagés, fonctionnant sur des réseaux locaux à faible latence. Le désir de plus en plus intense des consommateurs pour des contenus et des expériences premium a entraîné une demande accrue pour un rendu intensif en calcul informatique des effets visuels et des animations. Cette demande sans cesse croissante a conduit les studios de production de contenu à surprovisionner leurs infrastructures de calcul, de mise en réseau et de stockage pour une capacité de pointe, ce qui est en général coûteux, difficile à gérer et difficile à mettre à l'échelle. Par exemple, un long métrage d'animation typique génère désormais 730 téraoctets de données et jusqu'à un demi-milliard de fichiers, ce qui nécessite plus de 150 millions d'heures de calcul de base et la coordination de centaines d'artistes et d'ingénieurs. La demande des consommateurs pour davantage de contenus a également contraint les studios à intégrer des talents du monde entier, qui ont besoin de postes de travail à haute puissance, de logiciels spécialisés, ainsi que d'un stockage et d'un réseau à haut débit. Toutes ces contraintes peuvent entraîner des retards de production, une augmentation des dépenses et des opportunités perdues pour les studios de production de contenu.

Avec l'aide d'Amazon Nimble Studio, les clients peuvent créer un nouveau studio de production de contenu en quelques heures seulement. Les créateurs bénéficient ensuite d'un accès immédiat à des stations de travail haute performance alimentées par des instances d'Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) G4dn avec des unités de traitement graphique (Graphical Processing Units, GPU) NVIDIA, le stockage de fichiers partagé d'Amazon FSx et un streaming à très faible latence via le réseau mondial AWS. Amazon Nimble Studio donne aux studios de production de contenu la possibilité de démarrer avec aussi peu de ressources que nécessaire, d'augmenter ces ressources lorsque la demande de rendu atteint son niveau maximal et de les réduire une fois les projets terminés. Les studios de production de contenu peuvent intégrer des équipes à distance du monde entier et leur donner accès à l'exacte quantité d'infrastructures haute performance aussi longtemps que nécessaire, le tout sans avoir à acheter, configurer et gérer des postes de travail, des systèmes de fichiers et une mise en réseau à faible latence au niveau local. Amazon Nimble Studio prend en charge les systèmes d'exploitation Windows et Linux afin que les artistes puissent travailler avec leurs applications créatives tierces préférées. De plus, les studios peuvent utiliser des applications logicielles personnalisées et les intégrer dans Amazon Nimble Studio via Amazon Machine Images (AMI), garantissant une migration transparente des infrastructures depuis le site vers le cloud. Amazon Nimble Studio est la dernière solution d'AWS pour les clients travaillant dans les domaines des médias et du divertissement, et la plateforme vient s'ajouter à l'application de gestion de rendu AWS Thinkbox Deadline, en tant que capacité de base prenant en charge la production de contenu. Les chefs de file de l'industrie des médias et du divertissement comme Discovery, Disney, EuroSport, Formula 1, FOX, HBO Max, Peacock et Weta Digital utilisent des solutions d'AWS spécialement adaptées à leurs besoins pour aider les créateurs de contenu, les titulaires de droits, les producteurs et les distributeurs à accélérer la réinvention dans cinq domaines d'activité clés de l'industrie : production de contenu, streaming direct au consommateur et service par contournement (over-the-top, OTT), diffusion, chaîne d'approvisionnement et archives multimédias, et science et analyse des données.

« Amazon Nimble Studio va changer la façon dont les clients produisent du contenu à l'aide d'un pipeline de production basé sur le cloud », a déclaré Kyle Roche, responsable de la technologie de production de contenu chez AWS. « Aujourd'hui, les studios ont du mal à répondre à la demande sans cesse croissante pour des contenus créatifs, et cela a entraîné une augmentation exponentielle de la puissance de calcul requise pour produire lesdits contenus, accélérant l'obsolescence des postes de travail et mettant à rude épreuve les capacités de stockage et de rendu sur site. Nous sommes par conséquent ravis d'annoncer Amazon Nimble Studio, un nouveau service transformationnel destiné à la communauté des créateurs et conçu pour le cloud, qui vise à rendre la production des contenus que les consommateurs souhaitent regarder beaucoup plus rapide, plus facile et moins onéreuse. »

Amazon Nimble Studio est disponible dès aujourd'hui dans six régions et zones locales d'AWS : Région Est des États-Unis (Virginie du Nord), Région Ouest des États-Unis (Oregon), Région Canada (Centre), Région Europe (Londres), Région Asie-Pacifique (Sydney) et Zone locale États-Unis (Los Angeles), avec un support régional supplémentaire à venir.

Anjekumi connecte les gamers et leur permet de jouer à des jeux où qu'ils soient dans le monde en utilisant des appareils de nouvelle génération. « Amazon Nimble Studio résout certains problèmes clés de notre pipeline de production et nous permet par conséquent de nous concentrer sur le résultat créatif plutôt que sur le parcours technique », a déclaré Kurt Rauer, PDG d'Anjekumi. « Nos activités sont internationales et avec Amazon Nimble Studio, nous sommes en mesure d'engager des créateurs du monde entier sans les problèmes que cela implique généralement. »

L'université d'État de Californie est un système universitaire public californien qui compte 23 campus. « En tant que plus grand système d'enseignement supérieur public du pays, le système de l'université d'État de Californie est fier de l'état d'esprit novateur dont il fait preuve dans la formation aux médias et au divertissement, offrant une option valorisante à une population estudiantine diversifiée principalement issue des minorités », a déclaré Dina Ibrahim, directrice générale de l'université d'État de San Francisco. « AWS est un partenaire idéal car il nous montre une voie à suivre pour nos programmes créatifs, à l'heure où nous cherchons à déplacer une plus grande partie de notre expérience éducative vers le cloud dans un proche avenir. Des solutions comme Amazon Nimble Studio offrent à nos étudiants un accès plus facile et pratique aux derniers outils de technologie de création de contenu, ce qui leur permet d'être mieux positionnés pour réussir dans leur carrière. »

Evil Eye Pictures est un studio d'animation, d'effets visuels et de design primé aux Oscars et aux Emmys basé à San Francisco, en Californie. « Nous aimons aller au-delà des technologies traditionnelles et adopter des technologies émergentes qui permettent un storytelling innovant », a déclaré Dan Rosen, cofondateur et directeur exécutif de la création chez Evil Eye Pictures. « L'ajout d'Amazon Nimble Studio à notre arsenal va nous permettre d'augmenter et de réduire plus facilement l'échelle de nos projets, ainsi que de collaborer avec les meilleurs talents, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. »

Shomen Productions est un studio spécialisé dans les animations virtuelles et les effets visuels qui fait appel à un bassin mondial de talents pour créer du contenu de marque. « Nous sommes convaincus que l'avenir de la production réside dans des équipes dispersées et des studios agiles. L'accès géographique à un vivier de talents prêts à être engagés n'est plus un obstacle à la créativité », a déclaré James Bennett, fondateur de Shomen Productions et directeur des effets visuels et des animations. « Une solution de production comme Amazon Nimble Studio permet à votre équipe de faire évoluer les ressources de production à volonté et de collaborer efficacement sur de grandes distances. C'est énorme d'avoir la possibilité de collaborer à distance avec des créateurs répartis dans le monde entier, aussi facilement que s'ils étaient assis à côté de vous. Nous pensons qu'Amazon Nimble Studio aura autant d'impact sur la production créative qu'iTunes a pu l'avoir sur l'industrie de la musique. »

Sinking Ship Entertainment est une société de production et de nouveaux médias primée aux Emmys et basée à Toronto. « Nous avons suivi avec grand intérêt le développement d'Amazon Nimble Studio et sommes impatients de l'ajouter à notre flux de travail », a déclaré Shervin Shahidi, directeur de la transformation numérique chez Sinking Ship Entertainment. « La plateforme va apporter une élasticité dynamique à nos capacités et nous permettre d'élargir notre vivier de talents pour inclure des artistes du monde entier. »

Spire Animation Studios est un nouveau studio d'animation spécialisé dans les longs métrages. « Spire Animation a été créé pour permettre aux talents créatifs et techniques de classe mondiale de développer des divertissements animés diversifiés et haut de gamme pour un public mondial », a déclaré Brad Lewis, cofondateur et directeur de la création de Spire Animation Studios. « En tirant parti de technologies de nouvelle génération, comme Amazon Nimble Studio ou encore des moteurs de jeux en temps réel, nous réinventons le processus de production de contenus, même si nos artistes ne sont pas tous basés au même endroit. »

Aujourd'hui, AWS a également annoncé AWS for Media & Entertainment, une initiative permettant aux clients de l'industrie de découvrir, d'implémenter et de déployer plus facilement des capacités spécialement conçues par AWS ainsi que des solutions partenaires pour leurs charges de travail les plus prioritaires - leur permettant de créer des contenus convaincants plus rapidement, d'inventer de nouvelles expériences client, d'étendre les offres directes aux consommateurs et d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement médiatique. AWS for Media & Entertainment aligne l'ensemble le plus large et le plus complet de capacités cloud spécifiques à l'industrie, y compris des services multimédias et créatifs spécialement conçus, du matériel, des solutions, des outils et des partenaires. AWS for Media & Entertainment établit également des ressources dédiées dans chaque domaine de solution de l'industrie pour aider les clients à accélérer leurs délais de rentabilisation, en alignant les ressources internes d'AWS, AWS Professional Services, plus de 400 partenaires éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendor, ISV) spécifiques à l'industrie et plus de 100 intégrateurs système (System Integrators, SI). Pour plus d'informations, visitez : https://aws.amazon.com/blogs/media/announcing-aws-for-media-and-entertainment/

