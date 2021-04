Dreame lancera la prochaine génération de produits de nettoyage ménager intelligents le 8 mai





BEIJING, le 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, une entreprise de premier plan dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, organisera le lancement de produits sous le thème « Our Home, Our Life, Our Dreame » le 8 mai (19 h HEC) sur des plateformes de diffusion en direct, notamment YouTube, Facebook et AliExpress.

L'événement de lancement dévoilera une série de produits phares de Dreame : Aspirateur et balai robot Dreame Bot L10 Pro, aspirateur-balai sans fil Dreame T30, V11 SE, V12 et aspirateur-balai robot Dreame Bot Z10 Pro, aspirateur-balai robot Dreame Bot W10.

Aspirateur et balai robot Dreame Bot L10 Pro

Optimisé avec un nouveau niveau de navigation superbe et d'évitement précis des obstacles, le Dreame Bot L10 Pro dispose d'une forte puissance d'aspiration de 4.000Pa. Il favorise ainsi le nettoyage en profondeur dans le domaine des aspirateurs robots. Associé à l'aspiration et au balayage simultanés 2-en-1, le Dreame Bot L10 Pro peut éliminer les taches tenaces et la poussière sur différentes surfaces de sol avec facilité. L'autonomie ultra longue de 2,5h permet au Dreame Bot L10 Pro de couvrir jusqu'à 250? sur une charge complète avec une grande efficacité.

Grâce à la technologie de cartographie à plusieurs niveaux, les utilisateurs peuvent personnaliser les plans de nettoyage et définir des zones interdites virtuelles comme ils le souhaitent dans l'application. En outre, les dizaines de capteurs intelligents à l'intérieur du robot lui permettent de percevoir intelligemment les obstacles et les bords propres.

Aspirateur-balai sans fil Dreame T30

L'aspirateur-balai sans fil T30 de Dreame porte le nettoyage domestique à un niveau de pointe. Son moteur SPACE 5.0 à ultra-haute vitesse de 150 000 tr/min, le meilleur de l'industrie, offre une puissance d'aspiration de 190 AW. Grâce à cette puissance inégalée, le Dreame T30 peut éliminer la poussière et les débris en profondeur de manière plus efficace et plus complète.

Son écran intelligent affiche en temps réel le mode de nettoyage, la puissance de la batterie, le niveau de poussière et les performances globales. Les piles amovibles assurent une autonomie de 90 minutes pour les grandes maisons. En outre, son capteur de détection de la saleté peut ajuster automatiquement la puissance d'aspiration et la ventouse plate à LED permet de nettoyer facilement les coins sombres.

Aspirateur-balai sans fil Dreame V11 SE et V12

Avec une forte puissance d'aspiration de 150AW et 185AW respectivement, les aspirateurs sans fil Dreame V11 SE et V12 offrent des solutions de nettoyage en profondeur optimales pour éliminer facilement les cheveux, les débris collants et les miettes sur les sols durs et les tapis.

Aspirateur robot et balai Dreame Bot Z10 Pro et Dreame Bot W10

Associés à une aspiration puissante et à une navigation LiDAR avancée, les Dreame Bot Z10 Pro et W10 inaugurent une nouvelle ère de nettoyage automatique et sans souci. La base autovideuse du Dreame Bot Z10 Pro nettoie automatiquement la poubelle du robot. Le sac à poussière jetable de 4L (1gal) peut contenir deux mois de poussière, ce qui limite le besoin de le remplacer. Le Dreame Bot W10 peut passer l'aspirateur, le balai, la serpillière ainsi que laver et sécher la serpillière automatiquement afin d'éliminer les germes et les bactéries pour un environnement de vie plus hygiénique.

« Nous sommes conscients que la maison est de plus en plus importante ces dernières années. Elle peut être une combinaison de lieu de vie et de travail, mais aussi un rassemblement de joie et d'amour, une collection de vie et de rêves », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame Technology. « Dreame vise à libérer les gens des tâches ménagères et à créer un environnement domestique confortable grâce à nos nouveaux appareils de nettoyage intelligents. »

À propos de Dreame Technology

Établie en 2015, Dreame Technology, une société de produits de consommation innovante se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents, avec la vision de rendre la vie plus simple grâce à la technologie.

