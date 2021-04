Abacus Cambridge Partners nommé partenaire Apigee émergent de l'année 2020 pour la région EMOA





Ce prix récompense le succès constant d'Abacus dans sa collaboration avec Apigee pour offrir une transformation numérique significative aux clients de la région EMOA. Cette reconnaissance confirme qu'Abacus constitue un partenaire d'innovation numérique de choix pour les clients à l'échelle mondiale.

LONDRES, 29 avril 2021 /CNW/ - Abacus Cambridge Partners a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme le partenaire Apigee émergent de l'année 2020 pour la région EMOA par l'équipe Plateforme d'applications commerciales (PAC) de Google Cloud. Le prix récompense le soutien constant et le rendement remarquable d'Abacus, qui innove dans l'écosystème Apigee pour aider les entreprises du monde entier à innover et à réussir leur transformation numérique.

« L'innovation numérique est à la base de la proposition de valeur d'Abacus, a affirmé Abbas Khan, chef de la direction d'Abacus Cambridge Partners. Nous croyons que l'adoption réussie du numérique passe par l'investissement dans les systèmes d'entreprise, l'innovation profonde et une exécution exceptionnelle. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir travaillé en partenariat avec Google Cloud et, surtout, avec le portefeuille PAC. En collaboration avec Google Cloud, nous avons aidé de nombreux clients à innover, à tirer profit de leurs actifs numériques (internes et externes), à créer de nouveaux modèles d'affaires et à se positionner comme chefs de file du numérique. Et nous l'avons fait dans plusieurs secteurs d'activité : les services financiers et la technologie financière avec le système bancaire ouvert; les télécommunications avec des initiatives de développeurs API de nouvelle génération; les gouvernements intelligents à grande échelle qui soutiennent les initiatives fondées sur l'IdO; et la vente au détail par l'exploitation d'actifs numériques de manière à améliorer l'expérience client et à fidéliser davantage la clientèle. »

« Nous sommes ravis de souligner l'expertise d'Abacus Cambridge Partners, qui a contribué au succès de nos clients au cours de la dernière année, a déclaré Rob Taylor, chef, Alliances et partenariats de l'équipe PAC de Google Cloud. Abacus a fait preuve de solides capacités dans les secteurs verticaux, offrant rapidement des solutions d'API qui permettaient à nos clients de relever leurs défis commerciaux complexes et d'innover de façon accélérée. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à collaborer avec Abacus pour aider nos clients à réussir leur parcours numérique. »

« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix de Google Cloud en reconnaissance de notre capacité à créer des expériences extraordinaires pour nos clients, a commenté Shoaib A. Khan, directeur général d'Abacus pour l'Amérique du Nord, qui dirige également le cabinet mondial de transformation numérique d'Abacus. Avec les récentes perturbations de l'année dernière, il devient encore plus essentiel d'encourager l'innovation accélérée dans les secteurs verticaux. Nous sommes fiers d'accompagner nos clients dans leur parcours et nous félicitons tous les employés d'Abacus Cambridge Partners et de Google Cloud pour la création d'un écosystème numérique favorable pour nos clients partout dans le monde, les aidant ainsi à adopter de nouvelles technologies pour une croissance et une innovation accrues ».

Les services Google Cloud d'Abacus couvrent les domaines clés comme l'implantation de l'API, la gouvernance et la maturité, l'expérience développeur, les services infonuagiques gérés, l'analytique intelligente, Anthos, la modernisation d'applications et la migration des plateformes infonuagiques.

À propos d'Abacus Cambridge Partners : Abacus est une société de technologie basée à Londres et qui possède des bureaux à New York, Dubaï, Riyad, Lahore et au Caire. L'entreprise travaille avec des clients de tout le secteur, les aidant à innover, à s'y retrouver dans la technologie et à mettre en oeuvre des solutions tout au long de leur parcours de transformation numérique. Abacus oeuvre dans trois principales dimensions, soit les systèmes d'entreprise, les solutions d'innovation et les services gérés. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site www.abacuscambridge.com.

