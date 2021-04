De nouvelles données de Conviva révèlent une augmentation mondiale du streaming au cours du premier trimestre 2021, avec une ruée des spectateurs sur les grands écrans





Conviva, cloud intelligent pour le streaming multimédia, a publié aujourd'hui son rapport State of Streaming pour le T1 2021, qui révèle que la durée de visionnage en streaming a augmenté de 36 % au cours du premier trimestre. Bien que l'Amérique du Nord, plus grand marché de streaming au monde, ait enregistré une croissance solide de 18 % en glissement annuel du visionnage en streaming, la véritable explosion du streaming a eu lieu à l'international, l'Amérique du Sud (240 %), l'Afrique (149 %) et l'Europe (122 %) ayant enregistré une croissance du streaming à trois chiffres.

Le rapport a également révélé que les consommateurs se ruaient vers les TV connectées, les TV intelligentes et les consoles de jeu, comme en témoigne le grand écran, qui détient une part de 73 % sur le marché mondial du visionnage en streaming au T1. Bien que dominant le marché, Roku et Amazon Fire TV ont enregistré une légère baisse (respectivement 2,9 % et 3,6 %) en part de temps de visionnage au T1, à l'heure où le visionnage international et les TV intelligentes ont poursuivi leur croissance à l'échelle internationale. Bien que Roku se soit emparé d'une part significative de 30 % sur le temps de visionnage mondial sur grand écran, cette domination provient principalement de la région Amérique du Nord, où l'entreprise détenait une part de 37 % au T1 2021. En Europe, deuxième plus grand marché de Roku, l'entreprise ne détenait que 8 % de parts sur le grand écran, et n'a pas fait mieux dans d'autres régions, avec une part inférieure ou égale à 4 % en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique du Sud.

« Dans toutes les régions du monde, l'audience en streaming enregistre une croissance, ce qui illustre une transformation mondiale dans la manière dont les individus consomment les contenus », a déclaré Bill Demas, PDG de Conviva. « Cette audience internationale à croissance rapide crée une énorme opportunité permettant aux développeurs de contenus, fabricants d'appareils et publicitaires de mobiliser de nouveaux publics, dans la mesure où triompheront inévitablement les marques et les éditeurs qui comprennent exactement comment, quand et où les individus utilisent le streaming. »

Le visionnage en streaming enregistre une croissance à l'échelle mondiale, qui varie en fonction des régions

D'après les conclusions de Conviva, il existe des variations significatives dans la manière dont les consommateurs de différentes régions diffusent leurs contenus sur grand écran. En Afrique, où les grands écrans représentent 56 % du total du temps de visionnage, le décodeur CanalPlus était l'appareil privilégié, avec une part de 54 % sur la durée totale de visionnage sur grand écran au T1. En Asie, Android TV détenait une part de 49 % sur la durée totale de visionnage sur grand écran au T1, tandis qu'en Amérique du Nord, où les grands écrans représentent 81 % de la durée totale de visionnage, Roku a conservé sa domination avec une part de 37 %. En Europe, la durée de visionnage sur grand écran est divisée de manière relativement égale entre les appareils, tandis qu'en Océanie, Chromecast s'est imposé à hauteur de 24 %, et en Amérique du Sud, Samsung TV a détenu une part de 30 % sur le visionnage sur grand écran.

Les publicités en streaming augmentent et s'améliorent ; le Super Bowl porte ses fruits

Le T1 2021 a vu apparaître la résurgence post-pandémie des publicités en streaming, les tentatives publicitaires ayant enregistré une hausse de 4 %, les impressions publicitaires ayant augmenté de 13 %, et les opportunités publicitaires ratées ayant chuté de 16 % d'un trimestre à l'autre. La qualité publicitaire s'est également améliorée au T1 2021, les temps de départ publicitaire enregistrant une diminution pour atteindre une demi-seconde, soit une amélioration de 50 %, et les débits binaires enregistrant une augmentation de 57 % par rapport au T4 2020. Conviva a également constaté que les publicitaires avaient enregistré des RSI significatifs grâce à leurs efforts au cours du Super Bowl, multipliant quasiment par trois le niveau d'engagement social après le Super Bowl, par rapport à la période antérieure au Super Bowl.

Les éditeurs de streaming remportent un franc succès sur les réseaux sociaux

Les plateformes sociales continuent de délivrer de solides RSI pour les éditeurs de streaming, en atteignant de nouveaux publics et en augmentant l'engagement. Le nombre total combiné de publications de la part des éditeurs de streaming sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube a augmenté de 99 % au T1 2021 par rapport au T1 2020, le nombre total de vidéos ayant augmenté de 39 % et le nombre total d'engagements ayant augmenté de 24 %. La croissance des audiences sur toutes les plateformes sociales, parmi lesquelles Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et TikTok, a augmenté de 61 % en glissement annuel.

