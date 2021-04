Journée de deuil pour les professionnelles en soins





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - En son nom personnel et au nom de l'ensemble des professionnelles en soins, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Nancy Bédard, tient à exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Vidal Uon, infirmier, décédé des suites de la COVID-19.

« C'est une journée de deuil pour la grande famille de la FIQ. La contribution de M. Uon a une valeur inestimable et l'annonce de son décès a causé une onde de choc au sein de l'ensemble des professionnelles en soins. Nos membres sont au front tous les jours pour protéger la santé et la vie des autres dans le contexte de cette pandémie. Au nom de toute la communauté des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, nous souhaitons exprimer nos sympathies à la famille, aux proches et aux collègues de M. Uon. L'heure est au recueillement. Solidaires, nous tenons également à lui rendre un vibrant hommage pour son engagement auprès de ses patient-e-s tout au long de sa carrière, de même que pour son dévouement dans la lutte contre la COVID-19. La perte de l'un des nôtres nous rappelle à quel point nous sommes tous et toutes vulnérables face à ce virus. »

Nancy Bédard, présidente, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ

« Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de notre collègue Vidal Uon qui s'est porté volontaire pour nous aider durant cette pandémie ici au CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à sa famille et un message de soutien à tous ses proches dans l'épreuve qu'ils traversent. »

Stavros Birbatakos, président de la FIQ-Syndicat des professionnelles en soins du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent plus de 76?000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Nous sommes une organisation féministe, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

