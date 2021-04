Participation de La Place 0-5 à la consultation publique sur le réseau des services de garde





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Famille a annoncé hier la tenue de consultations publiques qui porteront sur l'avenir du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. La Coopérative Enfance Famille, gestionnaire de La Place 0-5, le guichet unique d'accès aux places en services de garde reconnus du Québec, se réjouit de participer aux réflexions communes sur la réforme du processus global.

« Que le ministère désire repenser la raison d'être et l'utilisation des politiques d'admission est un excellent départ, déclare Marie-Claude Sévigny, directrice générale de la Coopérative Enfance Famille. Les parents cherchent à comprendre comment se fait l'attribution des places. La Place 0-5 a permis plus de transparence. Nous nous penchons présentement sur les informations supplémentaires que nous pourrions mettre à la disposition des parents pour leur permettre de faire un choix encore plus éclairé et d'évaluer la probabilité d'obtenir une place au moment où ils en ont besoin. Nous comptons nous aussi sonder les parents pour étoffer nos réflexions. Afin de restaurer la confiance des familles dans le système, il y a plusieurs aspects à retravailler, tous ensemble. »

Dans son document de réflexion, le ministère de la Famille affirme, avec raison, que «?[p]lusieurs parents considèrent à tort que La Place 0-5 est une liste d'attente. Cette mauvaise compréhension entraîne un sentiment d'injustice chez les parents. Plusieurs d'entre eux ont l'impression que les places en SGEE sont attribuées par favoritisme, indépendamment du moment d'inscription de leur enfant. Cela a d'ailleurs amené plusieurs parents à remettre en question le fonctionnement même de La Place 0-5.?»

Source : Document de réflexion : Cahier de consultation sur les services de garde éducatifs à l'enfance, p.18.

Mais que fait vraiment La Place 0-5?

Acteur important dans l'accès aux places en services de garde (SDG) au Québec, le guichet unique remplit bien son mandat de facilitateur (et non de régisseur)?:

Les parents ont accès à de l'information sur plus de 15?000 services de garde sur une unique plateforme. Ils peuvent ainsi?:

Visualiser les SDG dans les secteurs qui les intéressent en quelques clics



Consulter les politiques d'admission pour l'accès aux places



Inscrire leur enfant sur les listes des SDG en installation qui correspondent à leurs besoins



Voir les places disponibles en milieu familial





Les SDG reconnus bénéficient d'une visibilité auprès de tous les parents du Québec. Ils jouissent en plus d'un outil technologique puissant qui les aide à combler leurs places :



Liste dynamique et personnalisable des enfants intéressés par leur CPE ou garderie privée, dans le cas des SDG en installation



Fonctionnalité d'affichage de places disponibles, dans le cas des milieux familiaux





Le ministère de la Famille récupère quotidiennement des données pertinentes sur les besoins des familles, des informations servant aux analyses du développement du réseau.

Statistiques de La Place 0-5 Plus de 325 000 dossiers d'enfant créés depuis 2018 En 2020, plus de 104?000 dossiers d'enfant créés Plus de 40 000 places disponibles affichées par les milieux familiaux depuis 2018

En 2020, près de 12?000 places disponibles affichées par les milieux familiaux

À la suite des recommandations du VGQ, la refonte annoncée par le ministre Lacombe est sans conteste nécessaire. En vue de mieux répondre aux besoins des parents et forte de son expérience des 7 dernières années en tant que gestionnaire de La Place 0-5, l'équipe de la Coopérative Enfance Famille a hâte de mettre l'épaule à la roue pour penser, avec les partenaires du milieu, aux améliorations dont pourront bénéficier les familles.

À propos de la Coopérative Enfance Famille

Créée en 2003, la Coopérative Enfance Famille a été le premier organisme au Québec à proposer un système central informatisé de gestion de listes d'attente. Gestionnaire de La Place 0-5, désignée guichet unique d'accès aux places en services de garde éducatifs à l'enfance du Québec en 2013 par le ministère de la Famille, elle regroupe depuis septembre 2018 la totalité des services de garde reconnus, subventionnés et non subventionnés. La Place 0-5 simplifie ainsi la vie des familles en centralisant toute l'information nécessaire à la recherche de places en services de garde reconnus au Québec. www.laplace0-5.com

