Wipro, Citrix, et Hewlett Packard Enterprise s'associent pour accélérer les solutions de travail à distance





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société mondiale de premier plan spécialisée en technologies de l'information, consultance, et services de processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui avoir renforcé son alliance avec Citrix Systems, Inc. (Nasdaq : CTXS) et Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Ce partenariat fournira aux entreprises une solution robuste qui va accélérer le travail à distance, et moderniser les espaces de travail. Cette solution offre un cadre fluide permettant d'offrir aux organisations une expérience unifiée. Elle sera délivrée via un modèle de facturation à l'usage, basé sur un abonnement, agile, souple, et offrant une expérience cloud cohérente. Cette solution vise à permettre aux clients d'accélérer leurs efforts de transformation numérique, et d'oeuvrer pour bâtir une entreprise résiliente, capable d'opérer avec succès en tant que lieu de travail hybride, tendance qui constitue la nouvelle norme.

Wipro intégrera virtuadesktm, sa plateforme de Poste de travail en tant que service, et la solution d'espace de travail numérique de Wipro dotée des nombreux services offerts par Citrix et HPE. Ce partenariat exploitera les services Citrix® Virtual Apps & Desktoptm à stratégie de sécurité zero-trust en parallèle de l'infrastructure de poste de travail virtuel (VDI) de HPE, afin de gérer les charges de travail, et de créer, via les services cloud HPE GreenLake, des environnements informatiques virtuels haute performance. La combinaison d'une architecture et de solutions avancées appuiera pleinement le déploiement d'espaces de travail modernes, plusieurs modèles commerciaux flexibles assurant la continuité de l'activité.

Wipro virtuadesktm fournit des accélérateurs pour évaluer la préparation au cloud, la migration vers le cloud, ainsi que la gestion du cycle de vie des applications. Par ailleurs, virtuadesktm permet d'exploiter plus facilement les avantages qui accompagnent l'intelligence artificielle, l'automatisation, l'Internet des objets, la mobilité supérieure, et l'analytique avancée. Ceci crée un écosystème propice à un meilleur engagement des employés ainsi qu'à une collaboration améliorée via une informatique plus simple. Virtuadesktm permet également une meilleure efficience et accessibilité de l'environnement de travail, grâce à un accès aux applications et données 24h/24, 7j/7.

Satish Y, vice-président, iCORE - Services cloud et infrastructure, Wipro Limited a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec Citrix et HPE pour améliorer davantage la valeur que nous créons pour nos clients. Cette intégration renforce nos capacités complémentaires en matière d'outils et plateformes de virtualisation, d'intégration du poste de travail et des applications, ainsi que de services de gestion de l'environnement de travail. Ensemble, nous équiperons les entreprises afin qu'elles améliorent l'expérience des employés, et qu'elles bâtissent des espaces de travail collaboratifs, intelligents, flexibles et durables, qui leur permettront d'atteindre des résultats inédits. »

« La pandémie de COVID-19 a transformé la manière dont le monde travaille », a déclaré Sachin Menon, vice-président, Partenaires stratégiques mondiaux, Citrix. « Le travail à distance est devenu la norme pour de nombreuses entreprises. Aux côtés de Wipro et HPE, Citrix est en mesure de délivrer un puissant espace de travail numérique dans un cloud public sécurisé et fiable, au sein duquel les employés peuvent accéder à tout ce dont ils ont besoin pour accomplir au mieux leurs tâches, où qu'ils se trouvent. »

« Face à l'actuelle crise de la COVID-19, ainsi qu'à la nouvelle normalité qui en résulte, les entreprises se trouvent contraintes de mettre en place des options sécurisées de travail à distance pour leurs employés », a ajouté Arwa Kaddoura, vice-présidente, Ventes mondiales et commercialisation, HPE GreenLake. « L'un des éléments clés de la mise en oeuvre d'une VDI consiste à faire en sorte que la plateforme d'un client supporte la charge de travail de celui-ci. Grâce à HPE GreenLake pour la VDI, nous proposons aux clients une vaste gamme de solutions sécurisées d'infrastructure VDI, afin de répondre aux cas d'utilisation et à des tâches spécifiques. Et désormais, via notre solution conjointe aux côtés de Wipro, nous aiderons les clients à surmonter leurs défis les plus immédiats et leurs contraintes inattendues. »

À propos de virtuadesktm

virtuadesktm de Wipro est une solution matérielle de poste de travail en tant que service, axée sur la création et l'amélioration des environnements de travail virtuels. virtuadesktm tire parti des principes de l'architecture cloud pour créer des applications et des postes de travail virtuels rentables et haute performance. Cette solution intègre l'infrastructure informatique d'entreprise, et supporte les flux de travail et processus existants. virtuadesktm offre aux utilisateurs un portail en libre service, qui confère vitesse et agilité dans l'accès aux applications et gère les postes de travail en temps réel, tout en réduisant le coût total de possession.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'information, le conseil et les services de processus d'affaires. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous comptons un effectif dévoué de plus de 190 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs, que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d'intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourrait réduire les dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, restreindre le taux de dépenses des clients et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d'acheter nos produits, de retarder les décisions d'achat des clients potentiels, d'entraver notre capacité à fournir des services de conseil sur site et notre capacité de livraison à nos clients, ou retarder la fourniture de nos produits, ce qui pourrait porter préjudice à nos ventes futures, à nos résultats d'exploitation et à l'ensemble de notre performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, et qui échappent à notre contrôle. Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs et des changes des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 17:25 et diffusé par :