Eagle Eye Networks poursuit son expansion mondiale, et annonce un chiffre d'affaires record au T1





Eagle Eye Networks, leader mondial en vidéosurveillance dans le cloud, a annoncé aujourd'hui une croissance record de son chiffre d'affaires du T1 2021, ainsi qu'une croissance supérieure à 85 pour cent en glissement annuel de son chiffre d'affaires de l'exercice 2020. En plus de renforcer sa présence à l'échelle mondiale, la croissance de l'entreprise lui permet d'installer une nouvelle usine de fabrication près de son siège d'Austin, ainsi que de multiplier quasiment par deux son effectif, afin de répondre à la demande croissante en vidéosurveillance réellement déployée dans le cloud. Eagle Eye tire parti de l'intelligence artificielle (IA) sur sa plateforme réellement déployée dans le cloud, afin d'améliorer la sécurité, la protection, les opérations, et le service client des entreprises à travers le monde.

« Dans le secteur de la vidéosurveillance, nous avons passé le point critique de l'adoption de la vidéo dans le cloud, à l'heure où les entreprises de tout type et de toute taille ont compris les avantages d'une solution réellement déployée dans le cloud », a déclaré Dean Drako, fondateur et PDG d'Eagle Eye Networks. « Les revendeurs, propriétaires d'entreprise et professionnels informatiques ont pris conscience que la vidéosurveillance cloud intelligente d'Eagle Eye Networks, grâce à ses protections appropriées en termes de confidentialité et de cybersécurité, permettait de rendre les entreprises plus efficientes, plus efficaces, et de sécuriser nettement mieux les communautés. »

Outre l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'une croissance record en 2020 et au T1 2021, la société a également annoncé un financement de la part du cabinet de capital-risque Accel au T4 2020, qui favorise des investissements supplémentaires en ressources humaines, et dans les produits et technologies requises pour transformer le secteur de la vidéosurveillance.

Parmi les point forts, figurent :

Un nombre record de nouveaux clients

Un taux de rétention de la clientèle proche des 100 pour cent

Des évaluations du support client supérieures à 95 pour cent

L'ajout d'un nombre record de revendeurs au sein du Programme de revendeurs partenaires d'Eagle Eye Networks

L'expansion vers une nouvelle usine de fabrication aux États-Unis

L'intégration de plus de 10 000 marques et modèles de caméras

L'offre aux clients d'un plus grand nombre de choix, en ajoutant à notre plateforme ouverte plus d'une vingtaine d'intégrations technologiques d'IA, ainsi qu'en augmentant de 50 pour cent en glissement annuel le nombre de partenaires sur notre plateforme

Le recrutement de développeurs, d'ingénieurs, ainsi que de professionnels du service client, des ventes et du marketing à travers le monde

À PROPOS D'EAGLE EYE NETWORKS

Créée en 2012, Eagle Eye Networks, Inc. est le numéro un de la vidéosurveillance dans le cloud à travers le monde, et répond aux besoins des entreprises, sociétés d'alarme, intégrateurs de sécurité, villes et particuliers. Gérées à 100 pour cent dans le cloud, les solutions d'Eagle Eye offrent des enregistrements cloud et sur site, une sécurité et un chiffrement de niveau bancaire, ainsi qu'une large compatibilité avec les caméras analogiques et numériques ? le tout disponible via le Web ou des applications mobiles. Les entreprises de toute taille et de tout type utilisent les solutions d'Eagle Eye afin de bénéficier d'une optimisation et d'une sécurité opérationnelles. Tous les produits d'Eagle Eye tirent parti de la plateforme RESTful API adaptée aux développeurs, ainsi que du Big Data Video Frameworktm d'Eagle Eye, qui permet l'indexation, la recherche, la récupération et l'analyse de vidéos en direct et archivées. L'API vidéo ouverte d'Eagle Eye a été largement adoptée et intégrée dans la surveillance des alarmes, les analyses tiers, les tableaux de bord de sécurité, ainsi que dans les systèmes de points de vente.

Eagle Eye commercialise ses produits via ses revendeurs agréés mondiaux, ainsi que ses partenaires d'installation. Basée à Austin, au Texas, aux États-Unis, Eagle Eye possède des bureaux en Europe ainsi qu'en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.een.com ou appelez les +1-512-473-0500 (États-Unis), le +31 (0) 20 26 10 460 (EMOA) ou le +81-3-6868-5527 (Japon).

