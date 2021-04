L'Empire Vie déclare des dividendes aux actionnaires





KINGSTON, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré les dividendes en espèces suivants aujourd'hui :

Catégorie Date d'inscription Date de versement Montant du

dividende

par action







Actions ordinaires 14 mai 2021 8 juin 2021 14,212101 $







Actions privilégiées à taux

rajusté et à dividende non

cumulatif, série 3 17 juin 2021 17 juillet 2021 0,30625 $

L'Empire Vie précise que les dividendes précités sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale sur les impôts semblables.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 mars 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,6 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

