Faraday Future choisit Velodyne en tant que fournisseur exclusif de lidar pour son produit phare, la voiture électrique de luxe FF 91





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par Faraday Future (FF) en tant que fournisseur exclusif de lidar pour la voiture tout électrique FF 91, le produit phare de Faraday. Les capteurs lidar à semi-conducteurs Velarray H800 de Velodyne alimenteront le système de conduite autonome de la FF 91, qui vise à délivrer une gamme complète de fonctionnalités d'autonomie sur autoroute, en ville et dans les parkings.

La FF 91, véhicule offrant luxe, technologie et intelligence ultime, délivrera une expérience de mobilité électrique unique, combinant technologies extrêmes, expérience utilisateur ultime, et système holistique. La FF 91 devrait être lancée dans les 12 mois à compter de la clôture de la fusion récemment annoncée avec Property Solutions Acquisition Corp (PSAC) (NASDAQ : PSAC), société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS).

« Velodyne est un leader réputé en solutions lidar alliant performance, fiabilité et prix », a déclaré Carsten Breitfeld, PDG de Faraday Future. « Nous adoptons les toutes dernières technologies ? y compris le Velarray H800 de Velodyne ? afin de développer des fonctionnalités d'assistance à la conduite qui nous permettent d'offrir au conducteur de nouveaux niveaux de sécurité, de confort et de facilité. Le capteur offre une navigation sécurisée, permet d'éviter les collisions, et s'intègre à l'architecture actuelle du véhicule de telle sorte que la FF 91 conserve son esign futuriste. »

« Tant Faraday Future que Velodyne s'engagent à redéfinir l'expérience de mobilité en renforçant l'autonomie et la sécurité des véhicules », a ajouté Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « Depuis de nombreuses années, les équipes techniques de Velodyne et de Faraday Future collaborent dans le cadre d'une synergie optimale. Nos relations étroites ont incité Velodyne à devenir un fournisseur direct de Faraday Future, en l'aidant à concrétiser sa vision de la mobilité de nouvelle génération sur les routes du monde entier. »

Conçu pour des performances de classe automobile, le Velarray H800 est un capteur lidar à semi-conducteurs a été mis au point en utilisant l'architecture Micro Lidar Array (MLA) exclusive et révolutionnaire de Velodyne. Le format compact et intégrable du capteur lui permet d'être facilement installé derrière le pare-brise du véhicule, pour une intégration simplifiée et impeccable. Combinant perception longue distance et amplitude du champ de vision, le Velarray H800 est conçu pour offrir une navigation sécurisée et éviter les collisions dans le cadre des systèmes ADAS et des applications de mobilité autonome.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous.

À propos de Faraday Future

Créée en mai 2014 et basée à Los Angeles en Californie, Faraday Future (FF) est une société de l'écosystème mondial de la mobilité intelligente partagée. La vision de FF consiste à créer un écosystème de mobilité intelligente partagée, qui permet à tous de se déplacer, d'interagir, de respirer et de vivre librement. FF entend améliorer de manière perpétuelle la manière dont les individus se déplacent, en créant un écosystème de mobilité avant-gardiste qui intègre énergies propres, IA, Internet et nouveaux modèles d'utilisation. Grâce à la FF 91, FF a imaginé un véhicule qui redéfinit les transports, la mobilité et la connectivité, en créant un véritable « espace de vie de l'Internet de troisième génération », qui complète l'expérience Internet des utilisateurs sur smartphone et à domicile.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; les incertitudes concernant les réglementations gouvernementales et l'adoption du lidar ; le taux et le degré d'acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d'autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, et à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

