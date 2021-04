Mary Kay poursuit son engagement de plusieurs décennies autour de l'innovation en matière de soins de la peau, à travers de nouvelles recherches sur la tolérance au rétinol





Comptant parmi les principaux innovateurs mondiaux en recherche scientifique sur la peau depuis près de six décennies, Mary Kay Inc. poursuit son engagement de longue date en faveur de l'avancée des soins de la peau de pointe, à l'occasion de l'événement 2021 Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA), une conférence scientifique latino-américaine. L'événement virtuel organisé du 15 au 18 avril a offert aux dermatologues du monde entier l'opportunité de partager des informations sur les avancées technologiques et les derniers progrès scientifiques.

Au travers de sessions en direct et à la demande, l'événement a rassemblé chercheurs, universitaires et scientifiques de la communauté mondiale de la dermatologie. Des présentations et sessions scientifiques ont dévoilé les toutes dernières recherches et analyses en matière de science de la peau. Mary Kay a été fière de partager ses recherches sur un processus de rétinisation progressive qui améliore significativement la tolérance à des concentrations plus élevées de rétinol pur, tout en continuant de délivrer les bienfaits dermatologiques clés du rétinol. Ce processus de rétinisation progressive a été développé en menant une série d'études cliniques et de sécurité sur 12 semaines.

« Le rétinol est l'ingrédient ultime de référence en matière de soins de la peau. Des produits de beauté contenant du rétinol sont vendus à travers le monde, mais les produits à concentration élevée de rétinol entraînent souvent des irritations cutanées, une sensation de picotement, ainsi qu'un pelage, à mesure que la peau s'habitue à l'utilisation du rétinol. Au travers des études cliniques et de sécurité menées à la fois aux États-Unis et en Chine, nous avons découvert qu'un processus de rétinisation progressive pouvait améliorer significativement la tolérance, tout en continuant de délivrer les bienfaits dermatologiques associés au rétinol », a déclaré le Dr Lucy Gildea, directrice scientifique chez Mary Kay Inc. « Nous sommes honorés de présenter nos découvertes lors de la conférence RADLA, aux côtés des plus éminents experts de la planète en matière de soins de la peau, dans le cadre de cet événement prestigieux. »

La conférence RADLA a été créée en 1972, en réponse à l'importance croissante de la dermatologie et de la responsabilité sociale médicale s'y rattachant en Amérique latine. Lors de cette conférence annuelle, les principaux experts du monde entier en soins de la peau se réunissent pour partager leurs découvertes scientifiques, autour d'une multitude de sujets, dans différents domaines de la dermatologie.

« Notre participation à la conférence RADLA constitue une formidable opportunité de collaboration, à l'heure où nous poursuivons nos efforts pour demeurer au premier plan des avancées en matière de santé de la peau », a déclaré le Dr Lucy Gildea. « Cette participation s'inscrit dans une vaste série de partenariats avec les communautés scientifique et universitaire, visant à renforcer le leadership de Mary Kay dans le développement de produits basés sur la science, à l'heure où nous continuons de fournir des produits de la plus haute qualité à nos consultants indépendants Mary Kay en produits de beauté, ainsi qu'aux adeptes de la marque à travers le monde. »

