Avis aux médias - Conférence de presse virtuelle pour dévoiler la décision prise par le Conseil fédératif de négociation de la FAE sur l'entente de principe





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Afin de présenter les résultats des assemblées générales de ses syndicats affiliés, qui se sont prononcés sur l'entente de principe conclue entre la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) et le Secrétariat du Conseil du trésor, la FAE convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse virtuelle le vendredi 30 avril, à 11 h 15. Monsieur Sylvain Mallette, président de la FAE, profitera de l'occasion pour commenter l'entente de principe et y apporter des précisions.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse virtuelle pour dévoiler la décision du Conseil fédératif de négociation de la FAE sur l'entente de principe conclue avec le Secrétariat du Conseil du trésor. Quand : Vendredi 30 avril, 11 h 15 Qui : - Sylvain Mallette, président de la FAE - Luc Ferland, vice-président aux relations du travail à la FAE Événement virtuel : Pour recevoir le lien de la conférence de presse, les représentantes et représentants des médias sont priés de s'inscrire avant 30 avril, 9 h 30, à l'adresse suivante : https://bit.ly/3nBLFdx

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 49?000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2?300 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands po?les urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 16:23 et diffusé par :