BCE annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par BCE à l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.

d'abstentions Mirko Bibic 344 565 474 98,95 % 3 661 338 1,05 % David F. Denison 342 148 007 98,25 % 6 078 238 1,75 % Robert P. Dexter 334 085 514 95,94 % 14 140 503 4,06 % Ian Greenberg 343 802 874 98,73 % 4 423 143 1,27 % Katherine Lee 346 446 607 99 49 % 1 779 638 0,51 % Monique F. Leroux 335 672 234 96,39 % 12 553 783 3,61 % Sheila A. Murray 334 076 539 95,94 % 14 149 478 4,06 % Gordon M. Nixon (Président du conseil) 346 168 243 99,41 % 2 057 774 0,59 % Louis P. Pagnutti 342 641 177 98,40 % 5 584 840 1,60 % Calin Rovinescu 346 308 754 99,45 % 1 917 263 0,55 % Karen Sheriff 346 321 463 99,45 % 1 904 554 0,55 % Robert C. Simmonds 345 556 101 99,23 % 2 669 916 0,77 % Jennifer Tory 346 305 552 99,45 % 1 920 465 0,55 % Cornell Wright 346 300 865 99,45 % 1 925 152 0,55 %

BCE est heureuse d'accueillir au sein de son conseil d'administration Jennifer Tory et Cornell Wright. Mme Tory était chef de l'administration à la Banque Royale du Canada jusqu'au moment de prendre sa retraite en 2019. Pour sa part, M. Wright est président du secteur de droit des sociétés du cabinet d'avocats Torys LLP et deviendra président de Wittington Investments à la fin de l'année.

À la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires, MM. Barry K. Allen, Robert E. Brown, Thomas E. Richards et Paul R. Weiss ont quitté leurs fonctions au sein du conseil d'administration de BCE. Nous tenons à exprimer notre gratitude pour leur dévouement envers les actionnaires de BCE.

Visitez le site BCE.ca pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle de BCE sont disponibles sur SEDAR.com.

