Autoroute 30, entre Brossard et Boucherville - Plusieurs chantiers prévus dans l'axe de l'autoroute 30 cet été entre les autoroutes 10 et 20

LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à informer les usagers de la route que plusieurs chantiers seront en place entre les mois de mai et de novembre 2021 sur l'autoroute 30, dans le cadre de sa démarche pour bonifier l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) entre Brossard et Boucherville. Développée dans le but de faciliter la circulation des autobus en vue de la mise en service du Réseau express métropolitain (REM), cette démarche vise à ce que tout le tronçon de l'autoroute 30, entre les autoroutes 10 et 20, fasse l'objet de travaux d'asphaltage afin d'améliorer la surface de roulement et d'élargir les accotements.

Bien que les travaux se diviseront en plusieurs phases et se dérouleront majoritairement de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, des entraves importantes seront requises sur cet axe autoroutier. Des blitz de travaux durant une dizaine de fins de semaine sont notamment prévus. Afin de limiter le nombre d'entraves dans le secteur, le Ministère profitera de ces chantiers pour réaliser des interventions planifiées sur les structures de supersignalisation de l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116, en plus de terminer le réasphaltage des bretelles. Des travaux sur des bretelles d'accès et de sortie de l'autoroute seront aussi réalisés.

Entraves à prévoir dans l'axe de l'autoroute 30, entre mai et novembre 2021

De soir et de nuit :

Circulation à contresens sur certains segments de l'autoroute : une voie par direction restera disponible en tout temps

Fermetures ponctuelles de bretelles dans les échangeurs suivants, selon l'avancement des travaux :

Autoroutes 10 et 30, à Brossard



Autoroutes 20 et 30, à Boucherville



Autoroute 30 et route 112, à Longueuil



Autoroute 30 et route 116, à Saint-Bruno -de-Montarville

Intersection de l'autoroute 30 avec les boulevards Clairevue, de Montarville et Grande Allée ainsi que le chemin de Chambly

Blitz de travaux durant une dizaine de fins de semaine (du vendredi soir au lundi matin) :

Circulation à contresens sur un segment de l'autoroute : une voie par direction restera disponible en tout temps

Secteurs visés pour un blitz de travaux :

Entre la route 116 et Grande Allée : par petit tronçon et une direction à la fois



Entre l'autoroute 20 à Boucherville et le boulevard de Montarville : en direction ouest seulement

Fermetures de bretelles situées sur les tronçons susmentionnés, selon l'endroit du blitz de travaux en vigueur.

Le jour, en semaine :

Deux voies de circulation par direction resteront disponibles en tout temps.

Des communications spécifiques aux entraves majeures dans l'axe de l'autoroute 30 seront effectuées tout au long de la réalisation de ces chantiers. Les partenaires qui le souhaitent peuvent remplir un formulaire afin de s'abonner à la liste d'envoi de ces communications, disponible à l'adresse suivante : http://bit.ly/autoroute30

Rappelons que le réasphaltage du tronçon entre le boulevard Clairevue et la route 112, en direction ouest, a débuté en 2020, alors que les travaux entre la route 116 et l'autoroute 20, en direction est, se sont déroulés en 2019 et en 2020.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

