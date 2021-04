Exportations bioalimentaires internationales - Les gouvernements du Québec et du Canada accordent une aide supplémentaire de 11 millions de dollars au groupe export agroalimentaire Québec-Canada





QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, annoncent l'octroi, au Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, d'une subvention additionnelle maximale de 3 millions de dollars, pour l'exercice financier 2020-2021, et d'une subvention maximale de 8 millions de dollars, pour les exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023. De ce montant, 4 millions de dollars seront versés en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Le Groupe Export est le principal partenaire du gouvernement du Québec pour soutenir le développement des exportations bioalimentaires québécoises. L'organisme intervient de plusieurs façons auprès des entreprises du secteur, notamment par :

la mise en oeuvre d'une programmation annuelle d'activités collectives, plus particulièrement :



la préparation et la présence des entreprises québécoises dans les salons commerciaux à l'extérieur du Québec;



la formation destinée aux exportateurs bioalimentaires;



l'accompagnement d'entreprises dans le développement et la consolidation de marchés;



l'organisation d'activités de commercialisation;

le soutien financier aux entreprises bioalimentaires dans la réalisation de projets individuels à l'exportation, par l'intermédiaire du programme Soutien aux exportations bioalimentaires du gouvernement du Québec, programme cofinancé par les gouvernements du Canada et Québec;

et Québec; le déploiement de services technico-commerciaux en matière d'exportation (services-conseils en étiquetage et réglementation, envois d'échantillons, etc.).

Citations

«?Les producteurs et productrices agricoles du Québec créent des produits de haute qualité qui méritent pleinement d'être découverts et reconnus à l'international. Ce financement permettra au Groupe Export de faciliter l'accès aux marchés internationaux pour les exportateurs agroalimentaires du Québec, et d'ainsi faire bénéficier le monde entier du savoir-faire de nos entreprises d'ici.?»

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

«?Les échanges commerciaux de produits bioalimentaires constituent un puissant vecteur de croissance pour le Québec et ses régions. Comme partenaire privilégié du Ministère, le Groupe Export joue un rôle primordial afin d'accélérer la réalisation de projets de commercialisation qui visent le développement des marchés extérieurs. Je me réjouis donc du renouvellement de l'entente avec le Groupe Export en vue de soutenir les entreprises bioalimentaires dans leurs efforts pour faire progresser leurs ventes sur les marchés extérieurs. Les activités collectives proposées profitent grandement aux exportateurs bioalimentaires. Elles contribuent à accroître leur préparation et à améliorer leurs compétences en matière d'exportation en plus de multiplier les occasions d'affaires.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

«?Nous sommes très fiers de la confiance réitérée des gouvernements provincial et fédéral envers le Groupe Export. Cet engagement envers les exportateurs bioalimentaires québécois confirme le rôle majeur que jouent ces entreprises dans la relance économique du Québec et de ses régions. Les investissements gouvernementaux additionnels témoignent aussi de la complémentarité essentielle entre l'exportation et l'autonomie alimentaire dans le contexte actuel. Pour moi, il ne fait aucun doute que l'exportation a permis aux entreprises bioalimentaires québécoises d'amoindrir les effets négatifs de la crise en diversifiant rapidement leurs marchés et leurs secteurs de ventes.?»

M. Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Faits saillants





Les marchés extérieurs sont déterminants pour le développement de l'industrie bioalimentaire québécoise et constituent une dimension essentielle de la croissance des entreprises du secteur. Malgré la pandémie de COVID-19 et les mesures de prévention mises en place depuis mars 2020 par le Canada et plusieurs de ses partenaires commerciaux, les exportations de produits bioalimentaires du Québec ont progressé de plus de 11 % en 2020 pour atteindre 9,8 milliards de dollars, faisant du secteur bioalimentaire le troisième en importance sur le plan des exportations.

et plusieurs de ses partenaires commerciaux, les exportations de produits bioalimentaires du Québec ont progressé de plus de 11 % en 2020 pour atteindre 9,8 milliards de dollars, faisant du secteur bioalimentaire le troisième en importance sur le plan des exportations. Le soutien financier offert pour favoriser la réalisation de projets individuels de développement des marchés d'exportation a connu un franc succès auprès des entreprises bioalimentaires et répond à leurs besoins. Le programme Soutien aux exportations bioalimentaires est cofinancé avec le gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Il permet d'accélérer les projets de développement des marchés hors Québec des entreprises bioalimentaires québécoises. Il s'adresse aux entreprises qui souhaitent :

dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Il permet d'accélérer les projets de développement des marchés hors Québec des entreprises bioalimentaires québécoises. Il s'adresse aux entreprises qui souhaitent : mieux se préparer et renforcer leur capacité à exporter;



diversifier leurs marchés hors Québec.

Fondé en 1990, le Groupe Export agroalimentaire Québec- Canada est un organisme sans but lucratif qui regroupe environ 460 membres qui représentent une part importante des exportateurs bioalimentaires québécois. Le Groupe Export finance ses activités par les cotisations de ses membres, la facturation des services, les subventions des gouvernements provincial et fédéral, ainsi que par l'organisation du Salon international de l'Alimentation Canada (SIAL Canada), dont il est l'un des actionnaires.

Liens connexes

Partenariat canadien pour l'agriculture : www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Grands-dossiers/pca

Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada : www.groupexport.ca

