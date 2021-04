Acquisition et modernisation - Québec accorde plus de 3 M$ à la Scierie Petit-Saguenay inc.





QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de plus de 3 M$ à la Scierie Petit-Saguenay inc. Le projet soutenu, synonyme d'innovation pour l'entreprise, consiste en l'acquisition, l'installation et le réaménagement des équipements de la scierie, propriété depuis 2016 de Fabrication PFL.

Spécialisée dans le débitage de peupliers, l'entreprise de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean permet à Fabrication PFL inc. d'être pratiquement autonome dans ses approvisionnements en bois. Les sommes annoncées permettront d'améliorer la scierie afin qu'elle scie plus efficacement les billes de faible qualité, ce qui entraînera un accroissement de la productivité et, par le fait même, de la rentabilité, en plus de consolider les emplois existants.

Par ailleurs, l'automatisation de certaines tâches permettra d'optimiser le travail des employés en place et de résoudre par la même occasion le problème du manque de main-d'oeuvre. De plus, avec l'augmentation de la productivité, l'entreprise pourra traiter un volume de bois plus important, ce qui favorisera sa croissance et amènera potentiellement des retombées et des emplois supplémentaires dans la région.

La contribution financière du gouvernement du Québec à ce grand projet évalué à plus de 8,5 M$ est répartie de la façon suivante :

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une somme de 1 000 000 $ par l'entremise de son Programme Innovation Bois (PIB);

Investissement Québec consent un prêt à terme, à même ses fonds propres, de 2 066 666 $.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'épauler les entreprises ambitieuses d'innover. La transformation du matériau bois est un domaine qui sera appelé à jouer un rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques dans les prochaines décennies. Dans un contexte mondial où la demande pour les produits du bois va aller en augmentant, nos entreprises québécoises doivent pouvoir rester compétitives. Je salue SPS qui fait preuve de vision en investissant dans ses infrastructures et qui mise sur l'innovation pour faire sa marque. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la transformation du bois est génératrice de richesse de génération en génération. Je suis fier que notre gouvernement appuie nos entrepreneurs d'ici, qui croient en notre potentiel et décident d'investir dans notre merveilleuse région. En optant pour la modernisation de ses infrastructures, SPS prend les moyens nécessaires pour faire face aux défis croissants de cette industrie, notamment celui de la pénurie de main-d'oeuvre. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Aujourd'hui encore, Dubuc se démarque en consolidant des emplois de qualité dans un milieu de vie à fort potentiel. Je suis particulièrement fier de réitérer cette nécessaire contribution du milieu rural à l'économie du Québec. C'est pour moi un signal clair que notre gouvernement répond présent aux besoins des entreprises en région. Ces investissements majeurs assureront évidemment la modernisation de la Scierie de Petit-Saguenay. Plus fort encore, nous appuyons du coup l'ensemble des services de proximité aux familles. Je me dois de saluer l'écoute et l'efficacité de mon collègue Pierre Dufour. Une autre belle réussite de concertation avec le maire La France, le promoteur et nos équipes. »

M. François Tremblay, député de Dubuc

« Nous saluons la vision de Fabrication PFL, qui annonce le plus important investissement privé de l'histoire de Petit-Saguenay. C'est majeur pour notre milieu! Leur projet de modernisation est pour nous un engagement clair pour la pérennité du seul employeur industriel du Bas-Saguenay et pour l'amélioration des conditions de travail. »

M. Philôme La France, maire de Petit-Saguenay

« Nous sommes heureux de faire équipe avec la Scierie Petit-Saguenay pour cet important projet de modernisation qui contribuera assurément au développement économique de la région. Cette transformation technologique et numérique permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production et de demeurer compétitive. Avec un coffre à outils bonifié, notre équipe régionale a tout en main pour accompagner et soutenir les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises qui souhaitent se démarquer, ici comme à l'international. »

Guy LeBlanc, président-directeur général, Investissement Québec

« Ces investissements vont permettre une modernisation complète de l'usine sous tous ses angles. L'installation d'une table de triage automatisée sera une étape importante du projet afin de faciliter les tâches de nos gens et nous permettre une plus grande productivité. Dans une deuxième étape, il y aura une refonte complète de la ligne de débitage afin d'y installer des procédés modernes, flexibles incluant une technologie à jour. »

M. Frédéric Laliberté, président de Scierie Petit-Saguenay inc. et de Fabrication PFL inc.

Faits saillants :

Propriété de Fabrication PFL de Lévis, le plus important fabricant de palettes de la grande région de Québec, l'usine de sciage de Petit-Saguenay bénéficie d'une intégration synergique qui permet aux deux entreprises de s'entraider.

bénéficie d'une intégration synergique qui permet aux deux entreprises de s'entraider. Le Programme Innovation Bois (PIB) permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure. L'enveloppe du PIB est de 135,5 M$ jusqu'au 31 mars 2023.

Investissement Québec (IQ) a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

