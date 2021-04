Écoparc industriel de la Grande Prairie - L'arrondissement invite toujours Ray-Mont Logistiques à développer un projet de concert avec les citoyen.ne.s





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les élu.e.s de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve réitèrent leur volonté de voir les dirigeants de Ray-Mont Logistiques développer un projet en collaboration avec les citoyen.ne.s et respectueux du milieu dans lequel il s'implante. C'est d'ailleurs à cette fin qu'ils ont convié l'entreprise à participer à l'instance de concertation créée par la Ville de Montréal.

« Déjà en janvier, j'ai rencontré Charles Raymond afin de rouvrir le dialogue, lui offrir la collaboration de la Ville et de l'arrondissement et inviter son entreprise, Ray-Mont Logistiques, à s'asseoir avec les citoyen.ne.s afin de développer un projet en cohérence avec la vision préconisée pour l'Écoparc industriel de la Grande Prairie. Or, plutôt qu'établir un véritable dialogue, l'entreprise a décidé de poursuivre la Ville et de lui réclamer 373 millions en dommages », a déclaré le maire de MHM, Pierre Lessard-Blais.

Rappelons que suite au jugement édicté par les tribunaux au début de l'année, l'arrondissement a délivré le permis demandé par l'entreprise.

« Avec son permis en main, Charles Raymond peut aller de l'avant et développer le projet déposé par son entreprise. S'il désire l'améliorer, ce que tout le monde souhaite, il a toujours l'opportunité de déposer une demande formelle à la Ville, qui pourrait servir de base de discussion. Nous organiserons une rencontre prochainement entre nos services administratifs et l'entreprise afin de définir un cadre de travail ainsi que des échéances claires pour que le projet soit développé au sein des travaux de l'instance de concertation, avec les citoyen.ne.s et les partenaires », a ajouté M. Lessard-Blais.

« Je suis heureux que Charles Raymond ait pris part aux activités de l'instance de concertation depuis la mi-avril. Parce que c'est avec eux, les résident.e.s du secteur, que l'entreprise doit élaborer son projet. C'est précisément la raison d'être de l'instance. Si le résultat de la concertation est acceptable pour les citoyen.ne.s, les élu.e.s s'engagent à le recevoir favorablement », a-t-il conclu.

Concertation Assomption Sud-Longue-Pointe (ASLP)

Concertation ASLP est une structure d'échanges entre la Ville et les parties prenantes qui évoluera dans le temps et s'ajustera en fonction des défis à relever. Elle a pour objectif d'orienter le développement du secteur en donnant une voix aux citoyens et aux partenaires du territoire. C'est un lieu qui facilite les échanges entre les parties prenantes du territoire, afin de favoriser la compréhension mutuelle des enjeux de développement du secteur. Pour plus d'information, visitez Réalisons Montréal.

