Forge Biologics annonce la clôture d'un financement de série B de 120 millions de dollars





Forge Biologics, une CDMO axée sur la thérapie génique, annonce aujourd'hui la clôture d'un financement de série B à hauteur de 120 millions de dollars. Le financement a été emmené par RA Capital Management avec la participation de Perceptive Advisors et de ses filiales, Surveyor Capital (une société de Citadel), Octagon Capital et Marshall Wace. Les investisseurs actuels Perceptive Xontogeny Venture Fund et Drive Capital ont également participé. Dans le cadre du financement, Matthew Hammond, Ph.D., de RA Capital, et Fred Callori du Perceptive Xontogeny Venture Fund se joindront au Conseil d'administration de la société.

"Nous sommes ravis de travailler avec RA Capital et un solide consortium d'investisseurs de premier plan dans le domaine des sciences de la vie qui partagent notre vision, alors que nous avançons maintenant dans notre croissance en tant que société mondiale de fabrication et de développement de thérapies géniques", a déclaré Timothy J. Miller, Ph.D., PDG, président et cofondateur de Forge Biologics. " Forge est devenu un moteur de développement de thérapie génique ciblé, fermement engagé à aider nos clients à fournir aux patients des thérapies géniques susceptibles de sauver des vies. Nous sommes convaincus que le fait de nous concentrer entièrement sur la thérapie génique nous permettra de servir au mieux nos clients et nos patients en fournissant de façon efficace des produits de haute qualité."

Forge affectera le produit de ce financement de série B pour accélérer le développement de ses capacités de fabrication CDMO d'AAV, avec une capacité de production conforme aux BPF. La société exploitera également ses filiales qui poursuivent le développement de nouveaux programmes de thérapie génique AAV. Forge privilégie une approche axée sur les patients afin d'accélérer le développement de médicaments transformateurs pour ceux qui en ont le plus besoin et répond à la demande croissante de capacité de fabrication de thérapie génique. Avec son usine BPF de Columbus (Ohio), qui s'étend sur plus de 16 000 mètres carrés et se consacre à la fabrication de vecteurs viraux AAV, Forge propose des services de fabrication de bout en bout, y compris la production d'AAV de qualité recherche et toxicologie, afin d'accélérer les programmes de thérapie génique, de la phase préclinique à la phase clinique et commerciale.

"Le succès des produits biologiques complexes comme les AAV absorbe les capacités de fabrication existantes dans l'industrie. Ce financement contribuera à remédier à cette pénurie de capacité dans l'ensemble du secteur en capitalisant correctement un CDMO émergent axé sur la thérapie génique et en mesure de produire des produits BPF de haute qualité pour ses clients", a déclaré Matthew Hammond, Ph.D., directeur de RA Capital Management. " Nous avons la certitude que l'équipe expérimentée de Forge deviendra le partenaire de confiance des entreprises thérapeutiques innovantes, travaillant en collaboration avec les clients pour leur fournir efficacement des solutions de fabrication d'AAV."

Par l'intermédiaire de ses filiales, Forge travaille également au développement d'un portefeuille de thérapies géniques innovantes, dont son programme principal, le FBX-101, destiné au traitement des patients atteints de la maladie de Krabbe, une première thérapie génique humaine utilisant un virus adéno-associé (AAV) pour fournir une copie fonctionnelle du gène GALC par voie intraveineuse aux cellules du système nerveux central (SNC) et des organes périphériques.

Chardan Capital Markets est intervenu en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre, Ice Miller agissant en tant que conseiller juridique.

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics est une entreprise de fabrication et de développement thérapeutique à contrat de thérapie génique hybride. La mission de Forge est de permettre l'accès aux thérapies géniques qui changent la vie et d'aider à les concrétiser. Forge dispose d'une installation de plus de 16 000 m2 à Columbus, Ohio, « The Hearth », qui leur sert de quartier général. The Hearth abrite une installation BPF conçue sur mesure pour la fabrication de vecteurs viraux AAV et accueillera des services de fabrication de bout en bout afin d'accélérer les programmes de thérapie génique, de la phase préclinique à aux phases de fabrication clinique et commercialisation. En adoptant une approche centrée sur le patient, Forge vise à accélérer les délais de mise à disposition de ces médicaments pour ceux qui en ont le plus besoin.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.forgebiologics.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 13:40 et diffusé par :