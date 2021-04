VVDN annonce la disparition prématurée de son cofondateur et PDG, Bhupender Saharan





Puneet Agarwal devient le nouveau PDG

GURUGRAM, Inde, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- C'est avec une grande tristesse et le coeur lourd que nous annonçons la disparition de notre estimé cofondateur et PDG, Bhupender Saharan (« Bhupi »). Bhupi est décédé dans un accident tragique dans la nuit du 22 avril 2021. Visionnaire, Bhupi était un entrepreneur accompli et un être humain incroyable. Il n'était pas seulement le cofondateur mais également le visage, l'inspiration et la voix de VVDN. On se souviendra de Bhupi, de son amour et de son dévouement envers VVDN. Il nous manquera beaucoup. Son éthique de travail exceptionnelle, son engagement à long terme envers les clients, les partenaires et les fournisseurs, son désir inébranlable de toujours agir de manière appropriée et la conviction que son équipe faisait partie intégrante de son succès personnel et de celui de l'entreprise ont fait de lui un homme unique en son genre. Au nom de notre conseil d'administration, de l'équipe fondatrice et des employés, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Bhupi.

Ramesh Singh, président du conseil d'administration de VVDN, a fait la déclaration suivante au nom du conseil d'administration : « Bhupi laisse derrière lui une entreprise bâtie sur sa passion et son engagement avec l'esprit qui sera pour toujours le fondement de VVDN. Il est désormais de notre responsabilité de faire progresser l'héritage de Bhupi et de réaliser notre vision : faire de VVDN une entreprise leader dans le domaine de l'ingénierie et de la fabrication. La passion, la persévérance et la ténacité de Bhupi continueront de tous nous guider. Pour poursuivre le parcours de VVDN, Puneet Agarwal (cofondateur et président du département des ventes mondiales et de l'ingénierie sans fil) a été nommé PDG de l'entreprise. Il dirigera la famille VVDN tout au long de son parcours afin de l'aider à réaliser la vision de l'entreprise. Toute l'équipe du VVDN et le Conseil d'administration sont sûrs que Puneet, avec le soutien des autres cofondateurs (Vivek Bansal et Murali Jayaraman), reprendra le flambeau et travaillera avec la même énergie infatigable et le même esprit inébranlable afin d'honorer et de célébrer la vie extraordinaire de Bhupi. Le Conseil continuera d'offrir son soutien afin de maximiser le rendement de VVDN sur le long terme. »

Au nom de l'équipe de direction, Puneet Agarwal, Vivek Bansal et Murali Jayaraman ont publié la déclaration suivante : « Bhupi a établi VVDN sur de solides fondations avec l'aide d'une équipe passionnée et dévouée. VVDN est bien placée pour continuer à soutenir ses clients et toutes les parties prenantes avec le même élan et le même esprit. Nous apprécions vivement le soutien extraordinaire que les clients, partenaires et fournisseurs ont manifesté en raison de leur relation personnelle avec Bhupi et nous nous efforçons, sous la direction de Puneet, de maintenir cette confiance et de la renforcer. »

Avec mes plus sincères condoléances,

Équipe VVDN

Contact : Kunwar Sinha kunwar.sinha@vvdntech.in +91 9971887719

