Fonds Dynamique annonce l'ajout d'un gestionnaire de portefeuille à son équipe de placement





TORONTO, le 29 avril 2021 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui que Raymond Lai a joint les rangs de son équipe de placement à titre de gestionnaire de portefeuille. Professionnel aguerri, M. Lai fera profiter l'équipe de ses vastes connaissances en matière d'actions mondiales, particulièrement du côté des petites et moyennes capitalisations.

«?Nous sommes l'un des plus importants gestionnaires de placements au Canada, et à ce titre, nous mettons tout en oeuvre pour offrir à nos clients des solutions d'investissement exceptionnelles dans le cadre de notre partenariat avec les conseillers financiers, déclare Neal Kerr, président de Fonds Dynamique. L'arrivée de Raymond Lai renforce notre équipe primée responsable des actions de valeur, qui est dirigée par David Fingold, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal. Elle vient aussi enrichir notre expérience dans les actions mondiales, alors que nous continuons à faire croître notre entreprise en poursuivant sur notre lancée.?»

Possédant plus de 17 ans d'expérience, M. Lai a oeuvré pendant six ans au sein d'une société canadienne de gestion d'actifs institutionnels bien connue. Il y a assuré la cogestion d'un fonds d'actions de petites et moyennes sociétés américaines, en se concentrant sur la technologie, les produits et services de consommation, la finance, les produits industriels ainsi que les télécommunications. Auparavant, il a exercé les fonctions d'analyste principal d'actions canadiennes auprès d'une autre société canadienne de gestion d'actifs institutionnels bien connue. Il y cogérait un portefeuille de 5 milliards $. Au début de sa carrière, M. Lai a été analyste de recherche en produits de consommation pour une importante firme canadienne de courtage.

Titulaire de la désignation de CFA (analyste financier agréé) depuis 2000, M. Lai détient un baccalauréat en commerce de l'Université de la Colombie-Britannique.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca | Twitter : @DynamicFunds |

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 13:00 et diffusé par :