RHA Divertissement présente sa division de gérance d'artistes, et le talent ne manque pas !

MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Arrivés en grande pompe dans le milieu du divertissement il y a quelques semaines, les produits innovants et originaux de RHA Divertissement ont beaucoup fait parler d'eux. Les entreprises du Québec ont salué le vent de fraicheur que cette nouvelle offre amène à la culture du plaisir dans l'univers des entreprises Québécoises !

Maintenant, RHA Divertissement récidive avec une autre grande annonce et vous présente leur division de gérance d'artistes. Cette division, menée par Frank Grenier, amène un regard nouveau sur le modèle de gestion dans le monde artistique d'aujourd'hui.

''Étant moi-même humoriste depuis plus de 20 ans, je comprenais bien les enjeux et les irritants que les artistes vivaient. On a bâti l'agence en fonction de comment j'aurais aimé être pris en charge si j'étais à leur place !'' mentionne Frank Grenier, qui dirige la division de gérance au sein de RHA Divertissement

Plusieurs humoristes de renom ont choisi d'embarquer dans l'aventure :

Pierre-Bruno Rivard , dont la réputation n'est plus à faire dans le milieu de l'humour !

, dont la réputation n'est plus à faire dans le milieu de l'humour ! Étienne Dano , qui déborde de projets et dont les idées n'ont d'égal que son talent !

, qui déborde de projets et dont les idées n'ont d'égal que son talent ! Rolly Assal , un vent de fraicheur et un regard neuf sur l'humour !

, un vent de fraicheur et un regard neuf sur l'humour ! Édith Landry-Michaud , Professionnelle, polyvalente, créative. C'est une machine à écrire, une tête d'humour et une personne d'exception.

, Professionnelle, polyvalente, créative. C'est une machine à écrire, une tête d'humour et une personne d'exception. Marko Métivier , Depuis plus de 10 ans, Marko s'est établi comme un humoriste incontournable au Québec sur toutes les plateformes !

, Depuis plus de 10 ans, Marko s'est établi comme un humoriste incontournable au Québec sur toutes les plateformes ! Marie-Line Pitre , humoriste et formatrice, Marie-Line est une spécialiste du milieu scolaire.

Depuis plus de 10 ans, elle donne des formations dans les écoles à tous les niveaux.

''En lançant ce projet de fou, jamais on n'aurait pensé avoir de si grands artistes avec nous dès le départ, on leur est reconnaissant de nous faire confiance. Notre désir est de remettre l'artiste au coeur de la stratégie, c'est lui/elle qui mène et qui nous dit où il/elle veut aller. On a sélectionné les gens en fonction de leurs talents artistiques certes, mais principalement à cause de leurs qualités humaines. '' Mentionne Martin Bruneau, vice-président de RHA Divertissement.

