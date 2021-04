La solution VCAS de Verimatrix retenue par un fournisseur européen de télécommunications





Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Proximus Luxembourg a fait le choix de déployer la solution d'accès conditionnel Verimatrix Video Content Authority System (VCAS).

Fondée en 2019 par sa société mère Proximus Group en Belgique, Proximus Luxembourg est née de la fusion de Tango et Telindus, deux des principaux opérateurs télécoms belges. Soucieuse d'établir une infrastructure réseau entièrement indépendante et compétitive pour la diffusion de contenu, Proximus s'est tournée vers la solution VCAS de Verimatrix qui arme l'entreprise d'une gestion centralisée et évolutive des droits pour ses nombreuses offres multi-écrans.

Proximus a créé sa propre infrastructure on-prem, en concevant un système middleware unique, associé aux outils de cryptage de Verimatrix. Auparavant, Proximus Luxembourg utilisait l'infrastructure de Proximus Belgium TV sans disposer des options de relecture, d'enregistrement des programmes ou de TV Everywhere (TV sur mobile), ce qui limitait les possibilités de croissance. La fluidité de l'intégration de la technologie Verimatrix, a permis à Proximus de se positionner plus facilement face à d'autres concurrents télécoms régionaux et d'atteindre le rang de numéro deux des services TV au Luxembourg, avec un taux de croissance supérieur à celui du leader actuel.

"Verimatrix nous a accompagnés de la meilleure façon possible dans cette importante transition", a déclaré Nuno Lopes, solution architect chez Proximus Luxembourg. "La migration rapide et professionnelle de notre base de clients existante était un de nos principaux objectifs tout au long de ce processus. Sans les outils de cryptage de Verimatrix, nous ne disposerions pas du même niveau de confiance envers notre infrastructure réseau. Les systèmes de Verimatrix se sont avérés sans faille depuis le début."

"Nous sommes heureux de pouvoir instaurer la confiance dont des entreprises telles que Proximus ont besoin pour développer à la fois leurs offres et leur base de clients", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Nos clients apprécient l'accent mis par Verimatrix sur l'évolutivité, la facilité d'intégration et la rentabilité - c'est pourquoi tant d'organisations font régulièrement appel à Verimatrix en tant que partenaire de confiance durant ces phases de transformation cruciales pour leur activité."

A propos de Proximus Luxembourg

Proximus Luxembourg SA est une filiale du groupe Proximus, premier fournisseur de services de téléphonie, d'Internet, de télévision et de TIC en Belgique. Elle participe au développement des infrastructures de télécommunication et des services TIC au Luxembourg et soutient également les startups luxembourgeoises à travers son investissement dans le Digital Tech Fund et sa participation dans la Luxembourg House of Financial Technologies. Proximus Luxembourg SA regroupe les marques Tango et Telindus sous une même enseigne et emploie 650 personnes. Les deux marques opèrent conjointement pour répondre à tous les besoins en télécommunications des clients résidentiels et professionnels du Luxembourg. Visitez le site https://www.proximus.lu/fr/.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 11:50 et diffusé par :