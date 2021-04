Université Laurentienne : Ottawa peut et doit empêcher la faillite des universités





QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des professionnèles (FP-CSN) demande au gouvernement fédéral de revoir sa Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) afin qu'elle ne puisse pas s'appliquer pour les universités ou autres organismes publics importants.

«?On ne peut pas traiter l'Université Laurentienne ou tout autre établissement similaire comme une simple compagnie. L'accès au savoir dans toutes les régions du pays ne devrait pas dépendre des mauvaises décisions des administrateurs qui sont en place à un moment donné?», insiste Ginette Langlois, présidente de la FP-CSN qui représente près de 2000 professionnèles de l'enseignement supérieur au Québec. La FP-CSN demande donc au gouvernement Trudeau de jouer un rôle beaucoup plus actif afin d'assurer le maintien des formations universitaires en français partout au Canada.

Cette demande de revoir la LACC est par ailleurs soutenue par l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU).

Dur coup pour les sages-femmes

«?L'abolition par l'Université Laurentienne d'un des deux seuls programmes de formation pour les sages-femmes en français au Canada est un dur coup pour cette profession. Les sages-femmes pourraient jouer un rôle encore plus grand pour assurer les suivis de grossesses et les naissances dans les régions en pénurie d'obstétriciens. On doit assurer un plus grand accès à cette formation et non l'inverse?», affirme Ginette Langlois, dont la fédération représente les sages-femmes du Québec.

Problème récurrent de financement des universités

«?Tout comme en Ontario, les universités du Québec sont dans un étau financier qui les force trop souvent à prendre des décisions qui ne vont pas dans l'intérêt des étudiant-es ou de l'avancement de la recherche publique. Ce qui arrive à l'Université Laurentienne devrait servir de signal d'alarme avant qu'une des régions du Québec perde son université?», met en garde Ginette Langlois.

Notons que l'ACCPU et l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne (APPUL) ont été surprises que l'administration ait fait appel à la protection de la LACC, alors que l'Université Laurentienne avait déclaré un budget équilibré pour la septième année consécutive en 2017, puis de nouveau en 2019. Un autre coup de théâtre est survenu quand l'APPUL a constaté que les subventions de recherche avaient disparu et ces fonds avaient été utilisés pour les opérations quotidiennes.

La FP-CSN craint que les universités du Québec ne soient pas à l'abri d'un tel tour de passe-passe financier qui permet de cacher les problèmes pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

À propos

La Fédération des professionnèles est née en 1964 et compte un des plus larges éventails de disciplines et professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent 9000 professionnèles, techniciennes et techniciens oeuvrant dans cinq grands secteurs, dont le secteur universitaire. Le terme épicène professionnèles vise à représenter tous les membres de la fédération, indépendamment de leur genre.

