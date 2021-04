Investissements routiers et aéroportuaires 2021-2023 - Près de 132 M$ pour maintenir et développer les infrastructures de transport et contribuer à la relance économique de la région du Nord-du-Québec





QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annoncent des investissements de 131 869 000 $ pour les deux prochaines années afin d'assurer le maintien et l'amélioration des infrastructures routières et aéroportuaires de la région du Nord-du-Québec. Il s'agit d'une somme supérieure à celle annoncée l'an dernier, ce qui contribuera également à la relance économique de la région et du Québec tout entier.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'annonce d'aujourd'hui, combinée à celles faites dans toutes les régions du Québec, aura des retombées économiques et sociales significatives. En effet, en contribuant au maintien de plus d'un demi-million d'emplois directs et indirects partout sur le territoire québécois, ces investissements publics généreront également des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars chaque année, en plus d'assurer à la population des réseaux de transport sécuritaires et de qualité.

Citations

« À nouveau cette année, votre gouvernement démontre que d'investir massivement dans le maintien et l'amélioration de l'état des routes et des infrastructures du Nord-du-Québec est une priorité. Nous souhaitons que la relance économique passe notamment par le secteur des transports, dont par la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd'hui. Grâce à l'implication soutenue de mes collègues députés, jamais un gouvernement n'aura autant investi dans la réfection des infrastructures de transport de votre région. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui sera sans aucun doute bien reçue par la population de la région du Nord-du-Québec. Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d'investissements pour maintenir et créer des emplois dans le comté d'Ungava. De plus, la réalisation de ces projets permettra des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l'ensemble de notre réseau. »

Denis Lamothe, député d'Ungava, adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Nord-du-Québec se répartissent comme suit :

29 414 000 $ pour des chaussées en bon état;



15 156 000 $ pour des structures en bon état;



12 699 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire;



74 600 000 $ pour des projets aéroportuaires.

Parmi les projets annoncés, mentionnons :

la reconstruction de ponceaux sous la route Lebel -sur-Quévillon- Matagami , des kilomètres 52 à 103, à Eeyou Istchee Baie-James;

la réfection du pont situé au kilomètre 242 sur la route 113, au-dessus de la rivière Waswanipi ;

la construction de nouvelles aérogares pour les aéroports de Matagami , de Salluit , d' Inukjuak et de Chibougamau - Chapais .

l'asphaltage de la route des Conquérants entre les kilomètres 9,5 et 20, à Eeyou Istchee Baie-James;



la réfection de la route 113, entre les kilomètres 238 et 243, au sud de Waswanipi ;

la réfection de trois ponceaux importants et l'asphaltage de 14 kilomètres sur la route 167, entre Chibougamau et La Doré.

