Invitation aux médias - Annonce d'une remise d'excédent de capital et des contributions d'assurance pour 2022-2024 par la Société de l'assurance automobile du Québec





QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec, Mme Nathalie Tremblay, présenteront les propositions de contributions d'assurance automobile pour les années 2022 à 2024.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera sous une forme hybride, c'est-à-dire que certains représentants des médias pourront y assister en personne, tandis que d'autres pourront y prendre part à distance.

Sur place, une seule personne par média sera admise, tandis que le nombre maximal d'invités est établi à 12 personnes. Seule la présence de deux caméras pour l'ensemble des médias (camera pool) et de trois photographes sera autorisée. Veuillez prendre note que les caméramans devront prévoir un fil vidéo supplémentaire en raison de la présence d'intervenants à distance (2 appareils Dejero) et que les représentantes et représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

Il sera également possible de participer à la conférence de presse et de poser ses questions à distance, sur la plateforme ZOOM.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous faire accréditer au préalable en écrivant à : courriel-media@saaq.gouv.qc.ca. Prenez note qu'il est important de préciser dans votre courriel si vous souhaitez participer à l'activité en personne ou à distance.

Les liens pour se connecter à la rencontre ZOOM seront uniquement envoyés aux représentantes et représentants des médias qui auront été accrédités.

DATE : Le vendredi 30 avril 2021



HEURE : 9 h 30

? Arrivée des participantes et participants sur place dès 9 h 00

? Connexion des participantes et participants en ligne dès 9 h 25



LIEU : Conférence de presse en personne :

BAnQ Vieux-Montréal (auditorium)





535, avenue Viger Est

Montréal (Québec) H2L 2P3





Conférence de presse en ligne :

Sur ZOOM

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 11:04 et diffusé par :