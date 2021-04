Titre mensuel de la STM à 27 $ pour les 65 ans et plus dès le 1er juillet





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Tel qu'annoncé lors du dévoilement du budget 2021 de la Ville de Montréal en novembre dernier, le rabais accordé aux 65 ans et plus sera bonifié à 70% dans le réseau de la STM, et ce, dès le 1er juillet prochain. Suite à l'adoption de la nouvelle grille tarifaire de l'Autorité régionale de transport métropolitaine (ARTM), cette proposition financée par la Ville de Montréal devient maintenant réalité.

« En novembre dernier, lorsque nous avons fait part de notre souhait de donner accès au réseau de transport collectif à moindre coût aux personnes aînées, nous avions en tête de les accompagner dans la reprise de la vie post-pandémie. C'est pourquoi je suis si fière que dès le 1er juillet 2021, les 65 ans et plus pourront bénéficier de 70% de rabais sur la totalité des titres valides dans le réseau de la STM. J'ai toujours cru à l'impact de mesures de tarification plus équitable en matière de transport collectif, et il s'agit aujourd'hui d'une première étape dans la bonne direction », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre clientèle de 65 ans et plus. Nous souhaitons que cette mesure tarifaire attrayante contribue à encourager le retour aux déplacements en transport collectif. En effet, la STM continue d'offrir un service de qualité à l'ensemble de sa clientèle à un prix abordable, et ce, malgré le lot de défis de toutes sortes qu'a amené la pandémie que nous vivons depuis maintenant plus d'un an », a déclaré Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM.

Cette nouvelle initiative accorde un rabais tarifaire de 70 % aux usagers de la STM (transport régulier et adapté), âgés de 65 ans et plus, détenteurs de cartes OPUS avec photo. Ce rabais s'appliquera dès le 1er juillet aux titres mensuels, 4 mois, hebdo, dix (10) passages ainsi que sur les titres unitaires et 2 passages. Rappelons que cette mesure s'adresse aux citoyens et citoyennes montréalaises.

