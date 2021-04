La mise en oeuvre de la refonte tarifaire de l'ARTM débute le 1er juillet 2021





Introduction des titres « Tous modes » dans les couronnes nord et sud

Retrait de 153 titres, une première étape dans la simplification tarifaire

Gratuité pour tous les enfants âgés de 11 ans et moins

Tous les étudiants 18 ans et plus bénéficieront du rabais de 40 %

Bonification du tarif réduit aux usagers de la STM âgés de 65 ans et plus

Indexation moyenne de 2 % mais maintien du tarif unitaire RTL, STL et STM

MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) le 18 décembre 2020 à la suite d'une vaste consultation publique, la phase 1 de la refonte tarifaire entre en vigueur le 1er juillet 2021. La mise en oeuvre de cette importante réforme qui simplifiera la vie des usagers se déploiera graduellement jusqu'en 2025.

« En plus de simplifier l'offre tarifaire dans les couronnes, cette première phase ouvre la voie à une réelle intégration des services sur le territoire d'exo, toujours marqué par les frontières opérationnelles héritées des 11 anciens Conseils intermunicipaux de transport (CIT) », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

La refonte permettra une simplification sans précédent de la tarification du transport collectif en regroupant l'offre autour de deux familles de titres (« Tous modes » et « Bus partout »). Ces dernières seront déployées d'ici le 1er juillet 2023 et remplaceront de nombreux titres existants. La mise en place de titres « REM transitoires » et l'atténuation des hausses tarifaires plus importantes liées au retrait des titres existants se feront du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2025.

« À chacune des phases d'implantation, l'ARTM, exo, le RTL, la STL et la STM mettront tout en oeuvre pour accompagner les usagers. Nous invitons les citoyens à assister aux rencontres d'information que nous tiendrons les 18 et 19 mai prochain à 19 h afin de présenter les changements à venir dans leur secteur », a ajouté M. Gendron.

FAITS SAILLANTS DE LA PHASE 1

Déploiement dans les zones C et D (ajout des titres mensuels et unitaires « Tous modes » des zones C et D et des titres multizones ABC et ABCD) tout en maintenant les titres existants dont les tarifs sont inférieurs aux nouveaux titres.

Retrait instantané de 153 titres existants (zones C et D) dont les tarifs sont supérieurs aux nouveaux titres.

Harmonisation des rabais de 40 % aux étudiants à temps plein de 18 ans et plus.

Gratuité aux enfants de 11 ans et moins accompagnés d'une personne de 14 ans et plus qui en assume la surveillance et qui a acquitté son droit de passage (maximum 5 enfants).

Basculement de la municipalité de Saint-Bruno -de-Montarville de la zone 5 à la zone 3 actuelle en préparation de la mise en oeuvre de la refonte tarifaire dans la nouvelle zone B en juillet 2022.

Grille tarifaire 2021-2022

En plus des modifications liées à la refonte tarifaire, l'ARTM procède à l'indexation annuelle des titres, dont le prix augmente de 2 % en moyenne. Cette indexation ne touche toutefois pas les titres unitaires RTL, STL et STM qui demeurent à 3,50 $.

L'ARTM a également confirmé le maintien des initiatives tarifaires municipales selon les conditions existantes en plus d'inclure une initiative de la ville de Montréal qui finance une réduction additionnelle pour les 65 ans et plus. Cette nouvelle initiative accorde un rabais tarifaire de 70 % aux usagers de la STM (transport régulier et adapté), âgés de 65 ans et plus, détenteurs de cartes OPUS avec photo. Ce rabais s'appliquera dès le 1er juillet aux titres mensuels, 4 mois, hebdo, sur les carnets dix (10) passages ainsi que sur les titres unitaires et 2 passages.

Comment s'informer?

Les citoyens sont invités aux rencontres d'informations sur la première phase de la refonte tarifaire, en direct sur le Web, les 18 et 19 mai 2021 à 19 h :www.artm.quebec/evenements

À partir du 18 mai, une fonctionnalité supplémentaire sera ajoutée sur la page Web soit un menu défilant le nom des municipalités desservies par l'ARTM. En un seul clic, les citoyens sauront quel titre de transport ils pourront utiliser à compter du 1er juillet 2021 en fonction de leurs déplacements. Pour consulter la page Web, visitez le www.artm.quebec/refonte-tarifaire

Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er juillet 2021 pour le transport régulier, cliquez ICI.

Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er juillet 2021 pour les services de transport adapté, cliquez ICI.

