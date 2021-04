RECONNAISSANCE D'ALPEGA DANS LE MAGIC QUADRANT 2021 DE GARTNER POUR LES SYSTÈMES DE GESTION DES TRANSPORTS





Le groupe Alpega, fournisseur européen de premier plan de logiciels de gestion des transports de bout en bout, vient d'être consacré Challenger dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les systèmes de gestion des transports.

Exclusif sur le marché européen

Alpega est très présent en Europe et convient à tous les niveaux de complexité des transports. Des fabricants et détaillants de toute l'Europe se tournent vers les solutions numériques pour pallier les inefficacités des processus logistiques et gagner en visibilité. Ils font appel à des experts en technologies, comme Alpega, pour mettre au point la bonne solution pour leur chaîne logistique.

Proposition de valeur exclusive

Solution SaaS modulaire et évolutive, Alpega TMS permet d'optimiser les réseaux mondiaux et de synchroniser les processus de transport multimodal (routier, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire, colis). Alpega TMS favorise une véritable collaboration à travers la chaîne logistique. Tous les acteurs disposent du statut actualisé des expéditions en cours et de puissants outils d'analyse pour prendre de meilleures décisions commerciales. Cette collaboration comprime les coûts, mais réduit aussi les émissions de CO 2 .

Respect des délais dans un monde en convalescence

Le Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes de gestion des transports est une ressource utile pour les entreprises au moment de choisir un TMS, car il offre une vue d'ensemble du marché reposant sur une méthodologie de recherche rigoureuse et exclusive, ainsi que sur des critères d'intégration stricts. Le rapport Magic Quadrant 2021 arrive à un moment crucial. Les acteurs du secteur du transport et de la logistique cherchent à se remettre des perturbations mondiales de 2020 et à renforcer la résilience de la chaîne logistique grâce à des solutions numériques de gestion des transports.

« Pour les entreprises envisageant la transformation numérique du transport de marchandises, le moment est venu de passer à l'action. Nos clients qui ont déployé une solution TMS l'année dernière ont pu réagir avec flexibilité aux difficultés de transport engendrées par la pandémie », explique Todd DeLaughter, CEO du groupe Alpega.

« Nous apprécions grandement la reconnaissance de Gartner. Pour nous, elle témoigne de l'exclusivité de notre offre sur le marché, en particulier quand on l'associe avec les bourses de fret internationales du groupe Alpega. Nous nous positionnons en chefs de file de l'innovation sur ce marché à mesure que la transformation numérique s'opère, en aidant nos clients à réduire leurs coûts et leur empreinte écologique grâce à une gestion plus intelligente des transports. »

Gartner, ?Magic Quadrant for Transportation Management Systems', Bart De Muynck, Brock Johns, Oscar Sanchez Duran, Carly West, 30 mars 2021

Avis d'exclusion de responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun des fournisseurs, produits ou services mentionnés dans ses publications d'études, pas plus qu'il ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux évalués ou notés. Ces publications reflètent l'opinion du cabinet d'étude de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute responsabilité, implicite ou explicite, concernant ces recherches, y compris toute responsabilité relative à leur qualité marchande et leur adéquation à un usage spécifique.

À propos d'Alpega

Le groupe Alpega est l'un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels de logistique qui propose des solutions modulaires couvrant tous les besoins de transport et de logistique, quel que soit le degré de complexité. En rassemblant en un seul giron les meilleures solutions et connaissances du marché, le groupe Alpega a développé la seule suite logicielle évolutive de gestion de bout en bout du secteur des transports.

Alpega TMS permet aux professionnels du transport de gérer les processus de logistique et de chaîne d'approvisionnement, en transformant les chaînes d'approvisionnement mondiales et locales en écosystèmes collaboratifs qui réunissent toutes les parties concernées. L'évolutivité incomparable et les solutions autonomes de premier rang d'Alpega TMS offrent aux chargeurs un système capable d'évoluer en fonction de leurs besoins, quelle que soit la complexité de leurs processus logistiques. TenderEasy, notre solution d'appels d'offres de fret, offre une solution de premier plan pour le sourcing du transport terrestre, aérien et maritime. Nos bourses de fret 123cargo, Teleroute et Wtransnet sont des plateformes importantes en Europe, conçues pour mettre en relation les capacités de chargement et les expéditions spot.

Grâce à ces plateformes et aux données qu'elles brassent, ainsi qu'à notre expérience de plus de 30 ans dans la gestion des transports, nous permettons aux entreprises d'optimiser la planification et l'exécution de leur chaîne d'approvisionnement tout en bénéficiant de tarifs plus avantageux et d'une plus grande visibilité. Toutes les solutions d'Alpega conjuguent leurs forces pour offrir une valeur ajoutée aux clients. Notre communauté compte quelque 80 000 transporteurs et 200 000 membres connectés par voie électronique chaque jour pour gérer efficacement leurs processus de transport critiques. Alpega est présent dans 80 pays à travers le monde et emploie 500 personnes de 31 nationalités différentes.

Pour plus d'informations, consultez la page www.alpegagroup.com.

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 10:05 et diffusé par :