Visa Canada annonce les lauréats du programme de subventions de She's Next. Ce programme verse chaque année 10 000 $ et autres ressources à 10 petites entreprises appartenant à des femmes

TORONTO, le 29 avril 2021 /CNW/ - Visa Canada a annoncé aujourd'hui les lauréats de son programme inaugural de bourses She's Next au Canada, qui vise à stimuler et à renforcer l'entrepreneuriat chez les femmes. Dans le prolongement du programme mondial de subventions She's Next de Visa , 10 femmes entrepreneures canadiennes ont reçu une subvention de 10 000 dollars canadiens et un accompagnement commercial d'un an par l'intermédiaire de IFundWomen pour soutenir, développer et renforcer leurs entreprises.

Plus que jamais, la COVID-19 a fait ressortir le besoin de soutenir les petites entreprises canadiennes. Pour la plupart d'entre elles (67 %), l'année 2020 a été un défi et elles sont encore en phase de rétablissementi. Ceci est particulièrement vrai pour les femmes entrepreneures dont le nombre, avant la pandémie, dépassait celui des hommes qui démarraient leur propre entrepriseii. À l'heure actuelle, elles mettent près de deux fois plus de temps à se rétablir que leurs homologues tenues par des hommesiii.

Malgré les défis, les femmes entrepreneures restent optimistes, et continuent à travailler dur pour garder leurs portes ouvertes. L'étude de Visa Retour aux affaires : Édition 2021 pour les femmes a révélé que 60 pour cent des petites entreprises canadiennes appartenant à des femmes avaient pris des mesures pour s'adapter aux défis présentés par la COVID-19, 30 pour cent offraient des paiements sans contact et 12 pour cent offraient des solutions de paiement alternatives, telles que des versements échelonnés.iv

« Dans un monde en proie à la pandémie, les petites entreprises détenues par des femmes continuent de prouver leur résilience et font preuve d'un optimisme infaillible envers leur avenir, a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale de Visa Canada. « Visa tient à souligner leur dévouement et leurs contributions continues à nos communautés et est fière de les soutenir par le biais de notre programme de subventions. Nous aimerions féliciter les 10 femmes entrepreneures sélectionnées et nous avons hâte de les soutenir au moyen de ces subventions et de ce mentorat pour leur permettre de continuer et de réussir en ces temps incertains. »

« Nous demeurons extrêmement fiers de notre collaboration mondiale avec Visa et de tout ce que nous avons pu accomplir jusqu'à présent grâce au programme de subventions She's Next », a déclaré Karen Cahn, fondatrice et directrice générale d'IFundWomen. Visa joint l'acte à la parole et offre constamment du financement et des ressources commerciales aux entreprises appartenant à des femmes du monde entier. Nous associer à Visa pour le lancement du programme inaugural de subventions She's Next au Canada était donc une évidence. »

De plus, selon un récent sondage de Visa, 48 % des femmes entrepreneures ont indiqué qu'une subvention serait utile pour leur survie ou leur croissance à court termev. Les lauréates du programme de subventions She's Next sont issues de diverses industries allant du textile, de l'éducation et de l'alimentation et des boissons aux services professionnels, en passant par la beauté et le bien-être, chacune offrant des solutions et des produits novateurs :

Amoda , Vancouver (Colombie-Britannique) : Fondée par Tegan Woo , Amoda propose des matchas japonais biologiques, des tisanes nourrissantes et des lattés de superaliments.





, (Colombie-Britannique) : Fondée par , Amoda propose des matchas japonais biologiques, des tisanes nourrissantes et des lattés de superaliments. CurlShoppe , Toronto ( Ontario ) : Comme chaque chevelure est unique, les fondatrices de CurlShoppe, Natasha Sheppard et Rowan McAnoy , proposent des produits capillaires de qualité pour tous les types de boucles et toutes les textures de cheveux.





, ( ) : Comme chaque chevelure est unique, les fondatrices de CurlShoppe, et , proposent des produits capillaires de qualité pour tous les types de boucles et toutes les textures de cheveux. Durand Coffee , Hamilton ( Ontario ) : Dans ce café qui tire son nom du quartier où il est établi, la propriétaire Christine Larabie se donne pour mission de servir un café de qualité dans un espace communautaire local.





, ( ) : Dans ce café qui tire son nom du quartier où il est établi, la propriétaire se donne pour mission de servir un café de qualité dans un espace communautaire local. Goldilocks Goods , Victoria , (Colombie-Britannique) : Fondée par Amy Hall , Goldilocks Goods propose des emballages entièrement naturels et écologiques comme solution de rechange aux emballages plastiques. Chaque emballage est produit à la main avec de la cire d'abeille locale.





, , (Colombie-Britannique) : Fondée par , Goldilocks Goods propose des emballages entièrement naturels et écologiques comme solution de rechange aux emballages plastiques. Chaque emballage est produit à la main avec de la cire d'abeille locale. Long Way Homestead , Sainte-Geneviève ( Manitoba ) : Cette entreprise familiale dirigée par Anna Hunter propose toute une gamme de fibres et de laines provenant directement de la ferme et de l'usine familiales.





, Sainte-Geneviève ( ) : Cette entreprise familiale dirigée par propose toute une gamme de fibres et de laines provenant directement de la ferme et de l'usine familiales. Milksmith Inc , Winnipeg , ( Manitoba ) : Sous l'égide de sa fondatrice Siuleen Leibl, cette entreprise artisanale sert des glaces roulées uniques.





, , ( ) : Sous l'égide de sa fondatrice Siuleen Leibl, cette entreprise artisanale sert des glaces roulées uniques. She's Newsworthy Media Inc , Brampton ( Ontario ) : Jennifer Singh est la fondatrice d'une entreprise de relations publiques qui aide les femmes entrepreneures canadiennes à se faire connaître à la télévision.





, ( ) : est la fondatrice d'une entreprise de relations publiques qui aide les femmes entrepreneures canadiennes à se faire connaître à la télévision. The Local Kitchen , Saskatoon ( Saskatchewan ) : Fondé par Caitlin Olauson , Julie Gryba et Bailey Gervais , sous la forme d'un club pour les passionnés de cuisine, The Local Kitchen offre des ressources et un soutien à celles et ceux qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences ou rejoindre cette industrie.





, ( ) : Fondé par , et , sous la forme d'un club pour les passionnés de cuisine, The Local Kitchen offre des ressources et un soutien à celles et ceux qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences ou rejoindre cette industrie. The Tare Shop , Halifax (Nouvelle-Écosse) : Ce café-restaurant sans emballage et magasin en vrac a été fondé par Kate Pepler . En tant que premier magasin sans emballage d' Halifax , ils proposent des solutions de rechange aux aliments suremballés, aux articles ménagers et aux articles personnels.





, (Nouvelle-Écosse) : Ce café-restaurant sans emballage et magasin en vrac a été fondé par . En tant que premier magasin sans emballage d' , ils proposent des solutions de rechange aux aliments suremballés, aux articles ménagers et aux articles personnels. Wink and Wave , Toronto ( Ontario ) : Fondé par Aimee Sloggett , Wink and Wave fournit à domicile une variété de services, tels que des massothérapies, des extensions de cils et des coupes de cheveux.

Depuis mars 2020, grâce à son programme mondial de subventions She's Next, Visa a versé plus d'un quart de million de dollars en subventions et en accompagnement aux femmes du monde entier. Au Canada, Visa poursuit son engagement au moyen de son programme de subventions canadiennes et d'initiatives telles que le Centre pour petites entreprises de Visa Canada , qui offre des programmes et des solutions pour aider les petites entreprises à gagner en efficacité et à augmenter leurs ventes grâce à l'acceptation des paiements numériques et à l'expansion des activités en ligne.

Visa Inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce.

