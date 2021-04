Echoworx dote sa plateforme de cryptage de courrier électronique d'un système d'identification biométrique





Echoworx, le leader du secteur du cryptage de messages, a annoncé aujourd'hui l'instauration de l'identification biométrique sur sa plateforme de cryptage de courrier électronique Echoworx, permettant aux clients de bénéficier d'options sécurisées d'authentification sans mot de passe. Grâce à la biométrie et à une liste sans cesse en expansion de sept autres options d'identification, Echoworx donne la possibilité aux entreprises d'accéder en quelques secondes aux communications cryptées sans enregistrements ni questions ni mots de passe.

« Les gens font confiance à leurs dispositifs et les technologies mobiles représentent le canal à la plus forte croissance pour atteindre les clients », déclare Michael Ginsberg, PDG d'Echoworx. « C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir recours à l'identification biométrique pour accéder aux messages cryptés, comme la reconnaissance faciale et des empreintes digitales déjà intégrée aux appareils. Le futur réside dans l'élimination de la nécessité de gérer et d'utiliser des mots de passe et nous sommes convaincus que la biométrie est le choix évident pour réaliser cet objectif. »

Selon Gartner, plus de 60 pour cent des grandes entreprises souhaiteraient mettre en oeuvre des méthodes d'authentification sans mot de passe pour 50 pour cent de leurs activités d'ici 2022. En fait, des leaders du secteur comme Bank of America et Wells Fargo ont déjà recours à la biométrie en toute confiance pour accéder facilement aux informations sécurisées.

La technologie de cryptage personnalisable d'Echoworx offre les avantages suivants aux organisations : huit modes sécurisés d'envoi de courrier électronique, une assistance en 27 langues et un choix entre sept options d'authentification. Par ailleurs, l'adoption de la biométrie apporte à nouveau la preuve de l'engagement d'Echoworx visant à mettre à la disposition des entreprises internationales la plateforme personnalisable nécessaire à leurs clients connectés et à l'évolution numérique de leurs effectifs.

Pour de plus amples informations sur les options d'identification biométrique et autres d'Echoworx, rendez-vous sur : Plus d'options d'authentification

À propos d'Echoworx

Echoworx protège les informations confidentielles des individus et des entreprises du monde entier en facilitant la protection des données des courriers électroniques. Notre plateforme de cryptage personnalisable aide les organisations à partager en toute simplicité des courriels, rapports et documents protégés, quelle que soit leur source et sur n'importe quel dispositif. Nos experts en cryptage dévoués mettent de l'ordre dans le chaos des communications des organisations de renommée mondiale qui comprennent que le choix de la sécurité est toujours payant : « It pays to be secure ». https://www.echoworx.com

