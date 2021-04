La plateforme cloud Workiva simplifie et accélère les déclarations ESG des entreprises du monde entier





Workiva Inc. (NYSE:WK) a annoncé aujourd'hui avoir étendu les capacités de sa plateforme cloud afin d'aider les entreprises à faire face au paysage en évolution rapide du reporting ESG (environnemental, social et de gouvernance) grâce à une solution ESG adéquate.

Cette solution de bout en bout permet aux entreprises de tenir la cadence des demandes des régulateurs, des agences de notation, des investisseurs institutionnels et autres parties prenantes et de fournir, outre des données fiables et transparentes, la preuve de leurs objectifs opérationnels ESG à long terme.

«Workiva possède des années d'expérience de la résolution de problèmes entrepreneuriaux complexes pour les plus grandes organisations au monde, notamment dans les domaines de la gestion et de la déclaration de données financières, non financières et ESG et du respect de réglementations changeantes, a déclaré Julie Iskow, directrice de l'exploitation de Workiva. Les organisations sont fortement motivées s'agissant de publier, parallèlement à leur bilan, leurs déclarations de données ESG aux fins d'une évaluation plus approfondie de l'entreprise. Workiva est idéalement qualifiée pour proposer des solutions technologiques innovantes qui permettent aux organisations du monde entier de donner un sens à la complexité de l'écosystème ESG et d'améliorer la transparence et la responsabilité.»

La procédure de déclaration ESG oblige les entreprises à saisir et gérer des données issues de nombreuses sources de données financières et non financières. Ces données doivent ensuite être organisées et répertoriées en fonction des multiples normes de déclaration établies par des agences comme le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), la Global Reporting Initiative (GRI) et le Groupe de travail sur les Climate-related Financial Disclosures (TCFD), puis communiquées aux agences de notation et aux actionnaires.

La solution ESG intégrée de Workiva a été élaborée grâce au savoir-faire de notre équipe sur la base de séries et de sources de données pour fournir des informations de haute qualité aux parties prenantes importantes. Notre solution ESG comprend les fonctionnalités intégrées suivantes:

Collecte de toutes les données, à partir de n'importe quel emplacement. Automatisation de la collecte des données et connexion directe aux systèmes source.

Automatisation de la collecte des données et connexion directe aux systèmes source. Élaboration d'une stratégie ESG selon n'importe quel cadre. Utilisation de tout cadre ESG reconnu dans le monde, ou d'un cadre propre à l'entreprise pour rassembler les données.

Utilisation de tout cadre ESG reconnu dans le monde, ou d'un cadre propre à l'entreprise pour rassembler les données. Préparation à l'audit. Fonctionne dans le même environnement de préparation à l'audit que les équipes de reporting financier afin de garantir que les déclarations ESG passeront l'épreuve des examens les plus rigoureux.

Fonctionne dans le même environnement de préparation à l'audit que les équipes de reporting financier afin de garantir que les déclarations ESG passeront l'épreuve des examens les plus rigoureux. Établissement de rapports parfaitement fiables. Consolidation et connexion des informations des rapports sur la durabilité, enquêtes, déclarations réglementaires, rapports annuels, dépôts auprès de la SEC, scripts d'estimation de bénéfices et plus encore avec des données précises et cohérentes.

Consolidation et connexion des informations des rapports sur la durabilité, enquêtes, déclarations réglementaires, rapports annuels, dépôts auprès de la SEC, scripts d'estimation de bénéfices et plus encore avec des données précises et cohérentes. Balisage XBRL. Améliore la transparence et la responsabilité grâce au langage extensible de création de rapports d'entreprise (XBRL) et aux fonctionnalités XBRL en ligne.

«Nous pensons que l'ESG va continuer d'évoluer et d'encourager davantage d'entreprises et d'organisations à adopter notre plateforme Workiva, a ajouté Mme Iskow. Nous allons continuer de développer des fonctionnalités innovantes pour répondre à l'évolution des exigences de déclaration ESG des parties prenantes des entreprises.»

Depuis de nombreuses années, Workiva et son expertise aident plus de 3 700 entreprises dans 180 pays à résoudre des problèmes complexes. La Société s'appuie sur un vaste réseau de plus de 75 partenaires de conseil. Pour plus d'informations sur la solution ESG prête à l'emploi de Workiva, visiter le site workiva.com/solutions/esg-reporting.

A propos de Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) simplifie les tâches complexes de milliers d'organisations à travers le monde. Les clients font confiance à la plateforme ouverte, intelligente et intuitive de Workiva pour connecter leurs données, leurs documents et leurs équipes. L'utilisation de la plateforme de Workiva leur offre une efficacité améliorée, plus de transparence et moins de risques. Pour plus d'informations, visiter le site workiva.com.

Demandez une démo Workiva: www.workiva.com/request-demo

Lisez le blog Workiva: www.workiva.com/blog

Suivez Workiva sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva

Likez Workiva sur Facebook: www.facebook.com/workiva/

Suivez Workiva sur Twitter: www.twitter.com/Workiva

Suivez Workiva sur Instagram: www.instagram.com/workivalife

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 09:05 et diffusé par :