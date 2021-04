Île Saint-Bernard : Exo met en place une nouvelle navette à partir du stationnement incitatif de Châteauguay





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Exo est heureux d'annoncer la mise en service d'une navette saisonnière entre le stationnement incitatif de Châteauguay et l'île Saint-Bernard. Du 5 juin au 3 octobre 2021, la navette sera en service de 9 h à 18 h 20 les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que le 25 juin et le 2 juillet.

Mise en place à titre de projet pilote pour la saison estivale 2021, cette nouvelle navette gratuite vise à pallier l'engorgement du stationnement de l'île Saint-Bernard et à réduire le débordement de véhicules sur le boulevard d'Youville et les propriétés privées s'y trouvant.

Un service d'autobus fera le trajet entre le stationnement incitatif de Châteauguay et l'île Saint-Bernard. Les nombreux départs quotidiens (fins de semaine et jours fériés) offriront beaucoup de flexibilité aux visiteurs.

Tous les détails sur ce nouveau service - horaire et arrêts - seront communiqués dans les prochaines semaines.

« La mise en place de cette navette une très belle nouvelle et le résultat d'un travail de plusieurs mois entre les partenaires. Ce service permettra d'offrir un accès garantit à l'île Saint-Bernard aux amants de la nature, toujours plus nombreux à vouloir accéder à ce milieu naturel exceptionnel offrant une diversité de services. », a déclaré Luc L'Écuyer, directeur général d'Héritage Saint-Bernard.

« Grâce à cette navette, nos citoyens, comme l'ensemble des visiteurs de l'île Saint-Bernard, pourront profiter d'un accès rapide et gratuit à ce site naturel unique, ce qui apaisera la pression due au stationnement sauvage des véhicules sur le boulevard d'Youville », a déclaré Pierre-Paul Routhier, maire de Châteauguay.

« Ce projet pilote répond parfaitement à la mission d'exo, qui consiste à offrir des services de transport collectif efficaces et conviviaux à la population. Il permet aussi de renforcer la collaboration entre exo et ses partenaires municipaux, en apportant des solutions pratiques à des problématiques de déplacement », a déclaré Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation.

