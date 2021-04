Captionmax acquiert National Captioning Canada pour accroître les services d'accessibilité aux médias





MINNEAPOLIS, 29 avril 2021 /CNW/ - Captionmax LLC (Captionmax) a fait l'acquisition de National Captioning Canada (NCC), une entreprise de Calgary, en Alberta, le 1er mars 2021. NCC continuera de fonctionner avec sa marque de sous-titrage de premier plan sur le marché, au service des principaux radiodiffuseurs, du gouvernement, ainsi que des organisations à but lucratif et non lucratif du Canada. Ensemble, les entreprises ont déjà commencé à élargir leur offre de services au Canada dans tous les domaines de l'accessibilité aux médias et elles embauchent actuellement du personnel supplémentaire pour soutenir cette expansion. L'acquisition permet également d'accroître la capacité opérationnelle et les redondances supplémentaires dans les différentes régions. Tout le personnel des deux organisations restera dans le cadre de l'opération d'acquisition.

Captionmax a commencé ses activités en 1993 en offrant des services de sous-titrage préenregistré à l'industrie des médias et du divertissement. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise est devenue l'une des plus grandes et des plus complètes sur le plan technologique en matière d'accessibilité dans les domaines du sous-titrage préenregistré, du sous-titrage en direct, de la description audio et de la localisation des médias (sous-titrage multilingue et doublage), desservant ainsi de multiples secteurs de l'industrie. Captionmax estime que l'élément humain est un élément essentiel du travail qu'il produit. Bien que la technologie ait évolué, les individus demeurent un facteur clé dans la prestation de leurs services de qualité. Captionmax emploie plus de 190 personnes aux États-Unis et au Canada.

NCC était le pionnier du sous-titrage codé en direct au Canada et il demeure le plus important fournisseur de services de sous-titrage en temps réel au Canada. Il est fier de servir les radiodiffuseurs canadiens depuis la fin des années 1980 et est doté du plus grand nombre de sous-titreurs en direct les plus qualifiés au pays.

Citation de Truck Morrison, chef de la direction de Captionmax :

« Nous sommes fiers d'accueillir NCC dans notre famille Captionmax. L'histoire et les valeurs de NCC ressemblent beaucoup aux nôtres, ce qui fait de nous deux excellents partenaires qui se complètent. Ensemble, nous renforcerons notre position en tant qu'entreprise de premier plan spécialisée en services complets et de haute sécurité en matière d'accessibilité aux médias en Amérique du Nord. Notre industrie évoluant rapidement, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins croissants d'accessibilité aux médias de tous les types d'organisations. »

Citation de Melina Nathanail, présidente de NCC :

« C'est avec plaisir que nous nous joignons à la famille Captionmax. Cette transaction a permis à NCC d'accélérer ses plans d'expansion des capacités dans tous les domaines de l'accessibilité aux médias et d'élargir son empreinte nationale dans les domaines du sous-titrage en direct et préenregistré. Nous avons trouvé la meilleure association possible avec Captionmax, une entreprise se dotant d'une histoire similaire, des valeurs communes, une expertise technologique et un engagement envers l'excellence du service. Nous avons hâte de soutenir nos clients actuels et futurs dans tous leurs besoins en matière d'accessibilité aux médias, autant au Canada qu'ailleurs. »

Captionmax : https://captionmax.com

Captionmax est une entreprise d'accessibilité aux médias basée à Minneapolis, au Minnesota, qui sert des clients dans les secteurs des médias et du divertissement, des entreprises, du gouvernement et de l'éducation. Captionmax a considérablement développé ses services depuis sa création en 1993. Avec son partenaire, National Captioning Canada, l'entreprise est l'une des plus grandes entreprises de sous-titrage en Amérique du Nord.

National Captioning Canada

Fondée en 1988, National Captioning Canada (NCC) est la plus grande entreprise d'accessibilité aux médias au Canada, travaillant avec tous les radiodiffuseurs canadiens principaux. NCC, dont le siège social est situé à Calgary, a fusionné avec l'entreprise Captionmax basée aux États-Unis en mars 2021.

Personne-ressource pour les médias à Captionmax : Brigid Ling

bling@captionmax.com

651 269-3059

Personne-ressource pour les médias à NCC : Melina Nathanail

melina@natcapcan.com

403 619-9227

