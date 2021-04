Léger recul pour les régimes canadiens à prestations déterminées - RBC Services aux investisseurs et de trésorerie





Les rendements négatifs des titres à revenu fixe ont contrebalancé les gains robustes des actions

TORONTO, le 29 avril 2021 /CNW/ - Alors que les perspectives économiques se sont améliorées (grâce au début de la vaccination et au soutien continu du gouvernement, notamment) les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont inscrit un rendement médian de -0,2 % au premier trimestre de 2021, selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. Le rendement avait été de 5,4 % au quatrième trimestre de 2020 et de 9,2 % pour l'année 2020.

Comme une accélération de la croissance était attendue, les investisseurs se sont préparés à une montée des tensions inflationnistes, ce qui a fait augmenter les taux obligataires de façon marquée et perdre du terrain aux titres à revenu fixe. Les actifs à revenu fixe détenus par les régimes de retraite ont enregistré un rendement médian de -7,1 % au premier trimestre de 2021, comparativement à 1,1 % au quatrième trimestre de 2020. L'indice des obligations universelles FTSE Canada a reculé de -5,0 %, les obligations à long terme et sensibles aux taux d'intérêt (-10,7 % selon l'indice des obligations à long terme FTSE) ayant tiré de l'arrière par rapport aux obligations à court terme (-0,6 % selon l'indice des obligations à court terme FTSE).

Les marchés boursiers mondiaux ont continué de prendre du mieux et ont atteint de nouveaux sommets au cours de la période. Pour le deuxième trimestre consécutif, les actions de valeur, procycliques de nature, ont surpassé les actions de croissance (8,1 % pour l'indice de valeur MSCI Monde contre -1,1 % pour l'indice de croissance MSCI Monde). Les secteurs mis à rude épreuve par la pandémie ont continué de se rétablir grâce à l'optimisme entourant la remise en marche de l'économie.

Les actions étrangères détenues par les régimes canadiens à prestations déterminées ont inscrit un rendement modeste de 3,7 % au premier trimestre de 2021, l'appréciation du dollar canadien ayant réduit quelque peu les rendements en monnaie locale des régimes non couverts. En comparaison, l'indice MSCI Monde a gagné 3,5 % au cours du trimestre.

Grâce à leur importante exposition aux secteurs cycliques, les actions canadiennes ont produit un rendement de 8,6 % au premier trimestre. L'indice composé S&P/TSX a dégagé un rendement de 8,1 % qu'il doit principalement aux secteurs de l'énergie (20,3 %) et de la finance (13,9 %).

« Les marchés tablent sur un scénario économique très optimiste fondé sur les prévisions de forte croissance du PIB, l'augmentation graduelle du nombre de vaccins disponibles et les mesures de relance budgétaire et monétaire », dit David Linds, premier directeur général et chef, Administration d'actifs - Canada, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. « Les promoteurs de régime devraient toutefois demeurer à l'affût des facteurs de risque, comme l'émergence de variants puissants et les contraintes d'approvisionnement en vaccins étant donné la vive concurrence sur le marché mondial. »

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T1 2021 -0,2 T4 2018 -3,5 T4 2020 5,4 T3 2018 0,1 T3 2020 3,0 T2 2018 2,2 T2 2020 9,6 T1 2018 0,2 T1 2020 -7,1 T4 2017 4,4 T4 2019 2,0 T3 2017 0,4 T3 2019 1,7 T2 2017 1,4 T2 2019 2,7 T1 2017 2,9 T1 2019 7,2 T4 2016 0,5

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur depuis plus de 30 ans. L'univers des régimes de retraite est un indicateur étalon de rendement reconnu et fait le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées. Il est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT, qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions indépendantes et rentables leur permettant d'effectuer le suivi de leurs décisions de placement, d'optimiser leur rendement, de réduire les coûts, d'atténuer les risques et d'améliorer la gouvernance.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86?000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite .

À propos de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) est un partenaire financièrement solide qui offre des services d'actifs et de paiements aux investisseurs constitués en société et aux établissements financiers du monde entier. Nos clients, qui nous ont confié 4,6 billions de dollars canadiens en actifs administrés, sont au coeur de notre offre de services. Comptant des bureaux dans 16 pays, nous donnons la priorité à la protection des actifs de nos clients, et tirons parti des données et des solutions technologiques pour fournir des perspectives éclairées à nos clients, simplifier leurs opérations et contribuer à leur croissance.

