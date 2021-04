Électromobilité dans le transport de passagers : nouvelle plateforme BENTELER destinée au segment des minibus





- BENTELER propose un concept de plateforme spéciale pour une navette de transport de personnes dans le segment des minibus

- Polyvalence de la plateforme : convient également à la conduite autonome et aux capacités de production mondiales.

- Les clients bénéficient d'un délai de mise sur le marché réduit grâce à des systèmes pré-intégrés modulaires.

SALZBOURG, Autriche et PADERBORN, Allemagne, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- BENTELER propose un concept de plateforme spéciale pour une navette de transport de personnes dans le segment des minibus. La solution d'électromobilité est conçue pour les minibus de 15 à 22 passagers. Grâce à cette technologie, BENTELER répond à la demande de solutions de mobilité respectueuses de l'environnement, même dans le transport de passagers.

Cette plateforme permet à l'équipementier automobile de s'appuyer sur l'expérience acquise avec le châssis roulant BENTELER Electric Drive System (système d'entraînement électrique BENTELER). « Cette solution innovante pour les voitures particulières est déjà sur le marché. De nombreuses années de savoir-faire et une grande expérience pratique ont été consacrées au développement de la nouvelle plateforme pour le transport de personnes », souligne Marco Kollmeier, vice-président de la division de l'électromobilité chez BENTELER Automotive. « Dans le même temps, le nouveau concept de plateforme répond également aux exigences particulières du transport de passagers - un domaine où, jusqu'à présent, la demande croissante des fournisseurs de services de mobilité se heurtait à un niveau d'offre très faible. Nous franchissons ainsi une autre étape innovatrice dans le domaine de l'électromobilité. »

La conception modulaire réduit le temps de mise sur le marché pour les fournisseurs de services de mobilité.

« Grâce au nouveau concept de plateforme, BENTELER accompagne les fabricants dans le développement de solutions d'électromobilité peu coûteuses, sûres et respectueuses de l'environnement qui accélèrent leur activité », souligne Kollmeier. « En effet, les systèmes modulaires et pré-intégrés de la plateforme People Mover offrent de nombreux avantages pour rendre la mobilité de demain plus facile, plus sûre et plus durable. Ils permettent aux constructeurs automobiles et aux nouveaux venus dans le secteur de mettre en oeuvre des solutions d'électromobilité pour le transport de passagers de manière efficace et avec un délai de mise sur le marché réduit. Et ce, sur n'importe quel marché : BENTELER est en mesure de construire la plateforme de transport de personnes dans le monde entier. »

BENTELER possède de nombreuses années d'expérience dans le développement et la production de modules de châssis, de plateformes et de grands composants structurels. À cela s'ajoutent un savoir-faire complet en matière d'intégration de systèmes et et un sens aigu de la qualité. « Grâce à notre solide réseau de partenaires, nous pouvons également développer et fabriquer des navettes complètes », ajoute Kollmeier. Et de souligner un autre avantage : « En collaboration avec nos partenaires, nous proposons des solutions préconçues dans lesquelles nos clients peuvent déployer leurs systèmes ADAS. Cela leur permet d'économiser un temps de développement précieux pour une entrée rapide sur le marché. »

À propos de BENTELER

BENTELER est une entreprise familiale d'envergure mondiale qui sert des clients dans les domaines de la technologie automobile, de l'énergie et du génie mécanique. En tant que spécialistes du traitement des métaux, nous développons, produisons et distribuons des produits, systèmes et services liés à la sécurité dans le monde entier.

Notre gamme de produits qui comprend les composants et modules destinés à l'industrie automobile couvre les domaines suivants : châssis, carrosserie, moteur et systèmes d'échappement, ainsi que des solutions de systèmes pour les véhicules électriques. En outre, nous développons des équipements et des installations techniques pour les principaux fournisseurs automobiles et pour l'industrie de transformation du verre.

Par ailleurs, forts de plus de 140 ans d'expérience dans le domaine de l'acier, nous développons des tubes en acier de qualité, soudés ou sans soudure, du développement de matériaux aux applications de tubes.

BENTELER. Une famille de professionnels motivés. Depuis 1876.

Contacts :

BENTELER Group :

Birgit Held

Vice-présidente - Communication institutionnelle/Marketing

Tél. : +49 89 3740 8137

Téléphone : +49 162 2427 264

E-mail : public.relations@benteler.com

BENTELER Automotive :

Dr Yves Ostrowski

Responsable de la communication

Paderborn, Allemagne

Tél. : +49 5254 81 307610

Téléphone : +49 172 5727257

E-mail : public.relations@benteler.com

