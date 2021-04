Trois nouvelles figures intègrent le conseil d'administration du Musée de la civilisation





QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Musée de la civilisation est heureux de compter trois nouvelles figures nommées par le gouvernement du Québec, hier. Il s'agit de Marie-Andrée Blanchet, directrice adjointe, Communications et Innovation au Port de Québec, de Rose Lyndsay Daudier, directrice générale, Fusion Jeunesse et Robotique FIRST Québec et de Paule de Blois, récemment nommée à la tête d'Axelys, nouvelle société de valorisation et de transfert du Québec. Elles succèdent à Marie-Josée Guérette, Nancy Florence Savard et Laurie B. Bouchard dont les mandats étaient échus. Par ailleurs, les mandats de madame Dominique Laflamme et de messieurs Harold Dumur et David Mendel ont été renouvelés.

Citations :

« Un conseil d'administration se doit d'être équilibré et regrouper des personnes aux compétences variées acquises au fil d'un parcours distinctif. C'est la recette gagnante pour faire progresser une institution comme le Musée de la civilisation et ces trois nouvelles collègues en sont des exemples probants, tout comme ceux qui y demeurent et celles qui ont cédé leur siège. Je félicite nos nouvelles collègues en leur souhaitant un chaleureux bienvenue et tiens à remercier de tout coeur les membres qui nous quittent pour leur amour inconditionnel envers l'institution et la culture. »

-Michel Dallaire, chef de la direction de Groupe Dallaire

« C'est toujours avec beaucoup de joie et d'ouverture que nous accueillons de nouveaux visages au sein de notre conseil d'administration. C'est l'occasion de voir poindre de nouvelles visions insufflées par de fructueux échanges entre les différents membres et toujours dans l'esprit de mener notre institution encore plus loin. C'est d'autant plus important alors que le Musée a de nombreux projets d'envergure. Je me fais le porte-parole de l'ensemble de l'équipe du Musée pour souligner le passage et l'implication active de Mmes Guérette, Savard et Bouchard au sein de notre institution. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

Sous la présidence, depuis 2017, de Michel Dallaire, chef de la direction de Groupe Dallaire inc., Mmes Blanchet, Daudier et de Blois viennent rejoindre les rangs d'un conseil d'administration solide, diversifié et branché sur sa communauté. Trois administrateurs chevronnés y siégeant depuis 2017 ont renouvelé leur mandat soient Harold Dumur, président, OVA Gestion conseil, Dominique Laflamme, gestionnaire des opérations au LAB-École, David Mendel, retraité et fondateur de Visites Mendel tandis que Louis Bouchard, du Séminaire de Québec, Julie Suzanne Doyon, directrice générale, Imafa inc., Olga Farman, avocate associée, Norton Rose Fullbright et Pascal Moffet, vérificateur associé, Mallette, poursuivent leurs mandats. Le président-directeur général du Musée, Stéphan La Roche, fait également partie du conseil d'administration depuis 2017.



Faits saillants :

Conformément à la Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux entrée en vigueur janvier 2017, le conseil d'administration du Musée est formé de 13 membres;

Le conseil est composé de 6 femmes et de 6 hommes. Un poste est actuellement vacant;

Des compétences et des expériences diversifiées et complémentaires issues des milieux économique, financier, technologique, culturel, touristique, social, éducatif, communautaire et des communications.

