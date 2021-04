Produits Kruger signe le Pacte canadien sur les plastiques





L'entreprise s'est engagée à réduire de 50 % le plastique vierge de ses emballages de produits de marque d'ici 2030*

MISSISSAUGA, ON, le 29 avril, 2021 /CNW/ - Produits Kruger est désormais un signataire du Pacte canadien sur les plastiques (PCP). Il s'agit du premier fabricant de produits de papier à faire partie de cet engagement national. L'entreprise a récemment lancé sa stratégie décennale de développement durable, Reconcevoir 2030, qui prévoit notamment réduire de 50 % la quantité de plastique vierge dans les emballages de ses produits de marque d'ici 2030. L'adhésion au PCP est le premier exemple concret de l'engagement de l'entreprise à atteindre ses nouveaux objectifs.

« Les déchets d'emballage et de plastique sont devenus l'un des problèmes les plus pressants de notre époque. En tant que leaders canadiens, nous avons le devoir de faire partie de la solution », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction, Produits Kruger.« Nous avons exploré diverses options pour réduire notre utilisation de plastique et trouver des matériaux alternatifs, mais la collaboration avec le PCP nous permettra de travailler ensemble pour réaliser des solutions concrètes encore plus rapidement. »

La création d'un nouveau système de gestion des plastiques va au-delà du cadre d'une seule entreprise. « Nous sommes heureux d'accueillir Produits Kruger, le plus grand fabricant de produits de papier au Canada, comme partenaire du Pacte canadien sur les plastiques », déclare George Roter, directeur général du Pacte canadien sur les plastiques. « En se joignant au PCP, Produits Kruger continue de démontrer son engagement envers une économie circulaire pour les plastiques, au sein de laquelle les plastiques sont réintégrés dans l'économie plutôt que rejetés dans l'environnement. Le PCP bénéficiera de la perspective de Produits Kruger sur la chaîne de valeur des plastiques et de son expertise dans le domaine de la durabilité. »

Aborder ce problème nécessite une approche collaborative avec les entreprises, les gouvernements, les ONG et les autres intervenants pour que le plastique ne devienne des déchets ou de la pollution. À l'heure actuelle, 89 % des emballages des produits de marque de Produits Kruger sont à base de fibres, comme les boîtes de papiers-mouchoirs en carton et le carton de base pour le papier hygiénique et les essuie-tout. L'entreprise évalue déjà les possibilités d'atteindre son objectif de réduction de 50 % du plastique vierge. Faire partie du PCP offrira des occasions supplémentaires d'apprendre et de partager des connaissances afin que l'ensemble du secteur se rapproche d'une solution.

Pour en savoir plus au sujet de Reconcevoir 2030, veuillez visiter http://www.produitskruger.ca/developpement-durable

*À partir des niveaux de référence de 2020

À propos de Produits Kruger s.e.c.

PK s.e.c. est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. PK s.e.c. dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®'. Aux États-Unis, PK s.e.c. fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marques maison. La division des Produits hors foyer fabrique des produits économiques de haute qualité pour distribution à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK s.e.c. compte environ 2 700 employés et a été nommée l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pendant neuf années consécutives. L'entreprise exploite huit usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca

À propos du Pacte canadien sur les plastiques

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s'attaque aux déchets plastiques et à la pollution, en tant que plateforme de collaboration multipartite, dirigée par l'industrie et couvrant toute la chaîne de valeur. Le PCP rassemble des partenaires qui sont unis derrière une vision de création d'une économie circulaire au Canada, au sein de laquelle les plastiques sont réintégrés dans l'économie plutôt que rejetés dans l'environnement. Il réunit des entreprises, des gouvernements, des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs clés de la chaîne de valeur locale des plastiques en faveur d'objectifs clairs et réalisables pour 2025. Le Pacte canadien sur les plastiques est membre du réseau Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur. Il s'agit d'une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national comptant plus de 25 ans d'expérience dans la promotion de la science, de l'innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte et inclusive qui prospère dans les limites de la nature.

