Converge Partners et Lucira Health offrent le premier test de dépistage à domicile de la COVID-19 à usage unique de qualité PCR en vente libre





TORONTO et GATINEAU, QC, le 29 avril 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logicielsConverge Partners, en partenariat avec Lucira Health, Inc., une entreprise de technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de trousses de tests de dépistage des maladies infectieuses novatrices et transformatrices, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence de la vente en vente libre de la trousse de dépistage LUCIRAMC CHECK IT qui garantit une précision moléculaire de qualité PCR en 30 minutes ou moins à la maison.

Ce produit est le premier et le seul test de diagnostic moléculaire de la COVID-19 à usage unique en vente libre commercialisé en vertu de l'autorisation d'utilisation d'urgence délivrée par la FDA qui peut être autoadministré par les utilisateurs à la maison. LA FDA a également autorisé l'utilisation d'urgence du test de dépistage de Lucira en cabinet. Le test, qui convient aux personnes présentant des symptômes ou asymptomatiques, peut être commandé au lucirahealth.com au coût de 55 $. Converge s'est associée à Lucira pour aider les gens qui aimeraient recevoir rapidement la confirmation du résultat de leur test de dépistage dans le contexte de leur travail ou pour toute autre raison en élaborant une méthode sécuritaire reposant sur les messages textes qui permet aux utilisateurs de téléphones intelligents de recevoir une copie numérique des résultats LUCI PASSMC et les résultats vérifiés de leur test de dépistage sans frais à partir de de leur téléphone.

« Converge est heureuse d'avoir participé à l'élaboration du premier test de dépistage de la COVID-19 pouvant être administré par l'utilisateur à la maison dont la FDA a autorisé l'utilisation d'urgence, a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « La possibilité d'utiliser les capacités de création de solutions de Converge associées à la plateforme de tests de dépistage des maladies de Lucira est une façon emballante d'utiliser les technologies pour aider les membres de la population à surveiller leur état de santé de façon positive et inspirante. La capacité de commander soi-même son test de dépistage de la COVID-19 et de réaliser le test à la maison est un énorme pas en avant favorisant un accès accru aux options de soins de santé qui conviennent à tous les modes de vie. De plus, la confirmation d'un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 au moyen d'une copie numérique des résultats LUCI PASSMC nous rapproche un peu plus des interactions en personne, favorisant une confiance commune à l'égard des voyages, du travail, ou de la participation sécuritaire à différents évènements publics. »

« J'ai eu la chance d'observer le fonctionnement d'une copie numérique des résultats LUCI PASSMC lors d'un récent match des 76ers de Philadelphie, et c'était vraiment emballant. Cela démontre le rôle que peut jouer quelque chose d'aussi simple que la confirmation numérique du résultats d'un test de dépistage de Lucira dans la reprise de l'économie. L'utilisateur n'a qu'à passer le test de dépistage à la maison de Lucira et utiliser le portail LUCI PASSMC pour obtenir la copie numérique de la confirmation de son résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19, a déclaré le Dr Jonathan Gough, chef de projet pour Lucira. Nous avons conçu le portail LUCI pour qu'il soit intuitif et facile à utiliser. Il n'est même pas nécessaire de télécharger une application. Tous les utilisateurs de téléphone intelligent peuvent y avoir accès, et cela offre de nombreuses possibilités de présenter facilement un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 afin de participer à différents évènements comme des rencontres de la NBA, se rendre au travail et voyager. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

À propos de Lucira Health, Inc.

Lucira est une entreprise spécialisée dans les technologies médicales qui met l'accent sur le développement et la commercialisation de trousses de test de dépistage des maladies infectieuses novatrices et transformatrices. La plate-forme de dépistage de Lucira produit des tests moléculaires de la qualité des laboratoires sous forme de trousse de dépistage à usage unique, conviviale et équivalant à la taille de votre paume alimentée par deux batteries AA. Lucira a conçu ses trousses de test de dépistage de façon à fournir des résultats de tests moléculaires précis et fiables sur-le-champ, n'importe où et à n'importe quel moment La trousse de test de dépistage de LUCIRAMC CHECK IT (en vente libre) et la trousse de test de dépistage tout-en-un COVID-19 de LUCIRA (sous prescription) sont conçues pour fournir des résultats cliniquement pertinents dans les 30 minutes suivant la collecte de l'échantillon.

