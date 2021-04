Le CCRM et Amgen, partenaires pour l'avancement des innovations médicales de pointe





Un nouveau programme de financement pour soutenir les découvertes en médecine régénérative aptes à changer la vie des patients

TORONTO et MISSISSAUGA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Les nouvelles découvertes en médecine régénérative, comme les thérapies cellulaires et géniques, ne peuvent pas se rendre jusqu'aux patients sans accès au financement, à l'expertise et aux autres soutiens spécialisés nécessaires pour les commercialiser. Pour remédier à cette situation, le CCRM, chef de file de la mise au point et de la commercialisation de technologies de médecine régénérative et de thérapies cellulaires et géniques, et Amgen, leader mondial dans le secteur des biotechnologies, annoncent la création d'un programme de financement pluriannuel consacré aux technologies et aux thérapies de médecine régénérative qui en sont aux premiers stades de développement, afin que les patients et le système de soins de santé puissent en bénéficier. Le CCRM et Amgen investiront à égalité dans ce nouveau partenariat.

Pour assurer la transition du laboratoire au chevet du patient, le programme cernera les technologies et les thérapies prometteuses issues de la recherche menée dans les établissements du réseau du CCRM, et veillera à leur mise au point et à leur commercialisation. Les contributions du CCRM et d'Amgen prendront différentes formes, depuis un soutien financier jusqu'à des services techniques non financiers et des services d'expertise.

« La collaboration entre le CCRM et Amgen dans la mise en place ce programme de financement est un exemple parfait de la manière dont les partenariats public-privé peuvent mobiliser des ressources et des compétences pour soutenir le développement et la commercialisation et changer la vie des patients, souligne Michael May, président et directeur général du CCRM. L'écosystème canadien de la recherche en médecine régénérative constitue une riche pépinière et est mûr pour un tel programme. »

« Il existe peu d'endroits dans le monde où sont réunies toutes les ressources et les compétences nécessaires pour faire passer la médecine générative du laboratoire au chevet du patient. Le Canada montre constamment la voie à cet égard, et ce, depuis des décennies, ajoute Alan Russell, vice-président de la recherche à Amgen Inc. Amgen est ravie d'avoir l'occasion de travailler en partenariat avec le CCRM et de mettre à profit une plateforme extraordinaire pour le bien des patients. »

Un comité directeur mixte, formé de représentants du CCRM et d'Amgen, évaluera les projets présentés par les établissements canadiens et étrangers membres du réseau du CCRM afin de cerner les occasions intéressantes. Pour être retenus, les projets devront avoir une grande valeur scientifique, être élaborés par des chercheurs et des universitaires ayant l'expérience et l'expertise requises, et receler un grand potentiel de transformation de l'industrie.

La médecine régénérative, notamment les thérapies cellulaires et géniques, exploite le potentiel des cellules (souches), des biomatériaux, des molécules et des modifications génétiques pour réparer, régénérer ou remplacer les cellules, les tissus et les organes malades. Sa promesse : mettre au point de nouveaux traitements révolutionnaires contre des maladies dévastatrices et coûteuses, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer.

À propos du CCRM

Le CCRM est un partenariat public-privé mondial ayant son siège social au Canada. Il reçoit un financement de la part du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Ontario et de partenaires universitaires et industriels de premier plan, et s'est donné pour mission de soutenir le développement de produits de médecine régénérative et de technologies connexes, notamment dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques. Grâce à ses équipes, à son financement et à son infrastructure spécialisés, ce réseau de chercheurs, d'entreprises d'avant-garde, d'investisseurs stratégiques et d'entrepreneurs accélère la transformation des découvertes scientifiques en nouvelles entreprises et en nouveaux produits commercialisables destinés aux patients. Le CCRM, qui est hébergé à l'Université de Toronto, est le partenaire de l'établissement pour la commercialisation de son projet Medicine by Design. Visitez notre site Web au ccrm.ca.

À propos d'Amgen Canada

En tant que chef de file en innovation, Amgen Canada comprend bien la valeur des sciences. À partir de son bureau principal situé à Mississauga, là où sont rassemblées bon nombre des entreprises dynamiques des sciences biomédicales de l'Ontario, et de son centre de recherche de Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada contribue de façon considérable à faire progresser les sciences et l'innovation au Canada depuis 1991. Amgen contribue au développement de nouveaux traitements, ou de nouvelles applications de médicaments existants, en partenariat avec nombre d'organisations de premier plan au Canada spécialisées dans les soins de santé, l'enseignement, la recherche, de même qu'avec des administrations publiques et des regroupements de patients. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez www.amgen.ca.

