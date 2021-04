Robex : bilan 2020 remarquable, résultat opérationnel en hausse de 126 % et durée de mine portée à plus de 10 ans





QUÉBEC, 29 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. («?Robex?», «?le Groupe?» ou «?la Société?») (TSXV : RBX/FRA : RB4) est heureuse de publier ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 et ses résultats de production pour le premier trimestre de 2021.



Tous les montants sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Faits saillants pour l'année 2020

AUGMENTATION DES REVENUS DE 22 %

Ventes d'or de 120,8 millions $ comparativement à 99,2 millions $ en 2019.



AUGMENTATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 126 %

Résultat opérationnel de 48,5 millions $ comparativement à 21,4 millions $ en 2019, incluant respectivement 20,9 millions $ et 31,6 millions $ d'amortissement des immobilisations.



AUGMENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATIONi DE 28 %

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitationi de 65,1 millions $ ou 0,111 $ par actionii comparativement à 51 millions $ ou 0,088 $ par actionii en 2019.



REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME DE 6,8 MILLIONS $

La dette à long de la Société est passé de 13,3 millions $ au 31 décembre 2019 à 6,5 millions $ au 31 décembre 2020.



VERSEMENT DE 2 DIVIDENDES EXTRAORDINAIRES TOTALISANT 0,06 $ PAR ACTION

Versement d'un premier dividende de 0,02 $ par action le 7 avril 2020 et un deuxième dividende de 0,04 $ par action le 25 septembre 2020, représentant un montant total de 35,5 millions $.



AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES DE 18,2 MILLIONS $

Valeur comptable de l'actif total détenu par les actionnaires ordinaires de 90,1 millions $ au 31 décembre 2020, incluant des bénéfices non répartis de 8,2 millions $, comparativement à 72 millions $ au 31 décembre 2019, incluant un déficit accumulé de 0,9 million $.



FONDS DE ROULEMENT POSITIF DE 8,8 MILLIONS $

Fonds de roulement positif de 8,8 millions $ au 31 décembre 2020 comparativement à un fonds de roulement positif de 10,3 millions $ au 31 décembre 2019.



INVESTISSEMENTS IMPORTANTS EN EXPLORATION D'ENVIRON 8,3 MILLIONS $

Investissements en exploration sur le permis d'exploitation de Nampala de 8 millions $ et sur les permis d'exploration de 0,3 million $ en 2020.



AUGMENTATION DES RESSOURCES DE 103 %

En juillet dernier, le Groupe a publié un rapport technique NI 43-101 permettant d'augmenter ses ressources indiquées de 103 % par rapport à l'estimé des ressources minérales de 2019 (ERM2019). Ce chiffre a été confirmé dans un nouveau ERM en 2021, faisant état de 788 000 onces d'or et portant la durée de vie de mine à plus de 10 ans. Ces ressources ont été ajoutées pour un coût unitaire d'environ 18 USD par once découverte.



Le Groupe a réussi à faire face aux sérieuses difficultés rencontrées en 2020, notamment la pandémie de la COVID-19 et la saison des pluies plus longue et extrême dans la région de Sikasso, tout en atteignant une production d'or tout près de son objectif. L'usine de Nampala a continué son amélioration en procédant à l'élimination de goulots d'étranglement importants en 2020. Ces efforts ont permis d'atténuer la baisse du tonnage horaire à l'usine et des teneurs alimentées causées par l'ouverture d'une nouvelle fosse et des extensions de la fosse initiale.

Exploitation minière : Nampala, Mali

2020 2019 Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 1 852 789 1?873?721 Minerai traité (tonnes) 1 886 318 1?909?663 Stérile extrait (tonnes) 6 193 081 3?458?443 Ratio de découverture opérationnel 3,3 1,8 Teneur traitée (g/t) 0,93 1,04 Récupération (%) 89,1 % 87,5 % Onces d'or produites 50 348 55?685 Onces d'or vendues 50 963 53?713 Données financières (arrondis au millier de dollars près) Produits ? Ventes d'or 120 830 000 99?192?000 Charges d'exploitation minière 31 550 000 30?646?000 Redevances minières 2 915 000 2?811?000 Charges administratives 8 809 000 6?362?000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 20 849 000 31?497?000 Résultat opérationnel sectoriel 56 707 000 27?876?000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 2 371 1?847 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)ii 17 16 Coût comptant total (par once vendue)ii 676 623 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)ii 1 277 930 Coût de maintien tout inclus ajusté (par once vendue)ii 797 756 Charges administratives (par once vendue) 173 118 Amortissement des immobilisations (par once vendue) 409 586

Pour plus d'informations, le rapport de gestion et les états financiers consolidés annuels audités de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l'adresse : robexgold.com. Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont également disponibles à l'adresse : sedar.com.

Résultats de production pour le premier trimestre de 2021

Pour le premier trimestre de 2021, la mine de Nampala a atteint une production d'or de 10 642 onces (331 kg) contre 14?918 onces d'or (464 kg) au premier trimestre de 2020 avec un taux de récupération de 92,8 % en hausse de 4 points. L'usine a traité un total de 472?410 tonnes, correspondant à une moyenne journalière de 5?355 tonnes, à une teneur moyenne de 0,76 g/t contre 1,10 g/t pour la même période en 2020. Cette situation résulte de l'exploitation de la surface des 4 nouvelles zones d'excavation.

L'usine procède donc à l'installation de nouveaux équipements, afin d'améliorer la production :

Un convoyeur mobile pour alimenter la trémie directement à partir de la sortie du «?mineral sizer?» ajouté au circuit de broyage en 2019?;

Deux pompes pour améliorer la capacité de pompage des cyclones, qui est un goulot d'étranglement à la suite de la nouvelle ligne de rejets installée en 2020 (planifiée en août 2021)?;

Un concasseur à cône pour diminuer les blocages causés par le minerai grossier (démarré en avril 2021)?; et

Un tamis double-deck de remplacement pour améliorer la disponibilité du circuit de broyage (démarré en avril 2021).

La Société travaille également à une amélioration des coûts de décapage sur les prochains trimestres.



Les données de production présentées ont été validées par Antoine Berton ING, Ph. D., métallurgiste de Soutex, firme de consultants en traitement des minerais et métallurgie présente sur le site de Nampala.

Perspectives 2021 et objectifs de production

L'objectif principal de 2020, qui était de reconstituer nos ressources et réserves et donc de prolonger la durée de vie de la mine, a été atteint avec succès. Donc, en 2021, le Groupe se concentre sur de nouveaux objectifs :

Préparer les nouvelles fosses définies afin d'exploiter efficacement les onces trouvées. Ceci impose un investissement majeur temporaire sur le début de 2021 au niveau de la fosse, mais donnera une souplesse de gestion. Finaliser l'optimisation de la capacité de traitement de l'usine actuelle avec l'installation de nouveaux équipements. Diminuer les coûts de production d'énergie et l'empreinte environnementale avec la mise en activité d'une centrale solaire. Vivo Energy Mali devrait débuter la construction de la centrale solaire dans les prochaines semaines et prévoit d'être en mesure de la démarrer d'ici la fin de l'année 2021. Étudier toutes les opportunités possibles de croissance organique (avec l'augmentation de la capacité de traitement de l'usine actuelle et le potentiel de développement de nos permis d'exploration) et externe (avec la possibilité d'acquérir un nouveau projet minier).

Objectifs pour 2021 Production d'or (onces) ? 51 000 Coût comptant totalii (par once vendue) < 650 $ Coût de maintien tout inclusii (par once vendue) Entre 900 $ et 1 000 $

Mot du président, M. Georges Cohen :

L'année 2020 a été une année exceptionnelle pour Robex qui a été marquée par deux évènements majeurs : 1) l'augmentation de la durée de vie prévisionnelle de la mine qui est passée de 4 à plus de 10 ans et 2) le versement successif de 2 dividendes représentant 0,06 $ par action ; ce qui a eu des effets bénéfiques pour nos actionnaires.

Le chemin a été et reste long et difficile depuis le démarrage de la construction en 2013, mais nos résultats nous prouvent que nous avons raison de persévérer. La mine est désormais un acteur économique et social majeur au Mali. Malgré la crise sanitaire, nous sommes fiers d'avoir apporté notre soutien aux populations locales et d'avoir obtenu la reconnaissance du caractère sécuritaire de notre site minier en ayant reçu la certification ISO 45001, une première pour le secteur minier au Mali.

De nouveaux défis se présentent et pour les surmonter, Robex continue d'investir. Nous projetons d'augmenter la rentabilité et de continuer à tirer le maximum du gisement. Nous avons réussi à tripler les ressources depuis la mise en production et nous pensons que nos propriétés nous permettront encore de faire croître les ressources dans les années à venir. Nous avons d'ores et déjà fait réaliser des études d'expansion pour notre usine que nous souhaitons faire croître avec nos succès d'exploration tout en maintenant des coûts faibles.

Et nos regards se tournent bien entendu vers des perspectives de croissance au-delà de Nampala...

_______________________________

i Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

ii Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action, le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus et le coût de maintien tout inclus ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section «?Mesures non conformes aux IFRS?» du rapport de gestion annuel.

