Les Canadiens sont invités à participer aux Journées pour un #FuturMeilleur de TELUS alors qu'un sondage indique qu'ils souhaitent redonner plus qu'auparavant





La 16e édition des Journées pour un #FuturMeilleur de TELUS devrait attirer 50 000 participants

Utilisez le mot-clic #FuturMeilleur du 1er au 31 mai pour montrer comment vous redonnez et courez la chance de gagner un don de 10 000 $ à votre organisme de bienfaisance préféré.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À compter du 1er mai, TELUS invite tous les Canadiens à participer aux Journées pour un #FuturMeilleur de TELUS dans le but de mobiliser près de 50 000 bénévoles pour faire du bien dans leurs collectivités. Dans le cadre des 85 millions de dollars qu'elle accordera à nouveau aux organismes de bienfaisance cette année, TELUS versera plus de 100 000 $ à divers organismes de bienfaisance pendant les Journées pour un #FuturMeilleur. Qu'il s'agisse de nettoyer un parc de quartier, de fournir des conseils de carrière aux jeunes, de déposer des produits d'épicerie à un voisin dans le besoin ou de soutenir des organismes de bienfaisance locaux, TELUS veut permettre à tous de redonner plus facilement grâce à des activités de dons sécuritaires et virtuelles. Pendant le mois de mai, TELUS encourage également les Canadiens à partager leurs histoires de dons en utilisant le mot-clic #FuturMeilleur sur les médias sociaux pour courir la chance de gagner l'un des dix dons de 10 000 $ à un organisme de bienfaisance de leur choix.

« Les fervents membres de l'équipe TELUS à travers le monde sont guidés par la conviction profonde que réussir en affaires et faire le bien dans les collectivités vont de pair, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Pendant que la crise sanitaire mondiale continue de sévir aux quatre coins de la planète, nous voulons faire en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens de redonner avec nous. En effet, cette année, les Journées pour un #FuturMeilleur amplifieront encore une fois les gestes d'entraide virtuels et sécuritaires, qui s'ajouteront aux 1,6 million de jours de bénévolat que nous avons effectués dans les collectivités locales au cours des deux dernières décennies. À une époque où notre soutien est plus nécessaire que jamais, j'invite tout le monde à se joindre à nous pour redonner à la collectivité pendant que nous essayons ensemble de créer un futur meilleur pour tous. »

Pendant que la pandémie se poursuit au Canada, TELUS tient à mieux faire connaître l'incidence mesurable de son bénévolat et de ses dons à des organismes communautaires et de bienfaisance. En 2020, TELUS a versé plus de 85 millions de dollars, soit 5 % de son bénéfice avant impôt, et a effectué 1,3 million d'heures de bénévolat au profit d'organismes de bienfaisance de partout au Canada, soit plus que toute autre entreprise. Toutefois, un récent sondage d'Angus Reid a révélé que presque toutes les activités de bienfaisance au Canada ont diminué de façon considérable au cours de la dernière année, puisque les Canadiens ont trouvé qu'il était plus difficile de participer à des activités de bénévolat et d'entraide. Néanmoins, 60 % des Canadiens se sentent plus enclins que jamais à redonner.

Principales conclusions du sondage

77 % des Canadiens qui redonnent à la collectivité trouvent qu'il est plus difficile de le faire pendant la pandémie pour des questions financières et de sécurité.

Alors que les efforts de don au Québec étaient l'un des plus élevés du pays avant la pandémie avec 86% de la population qui redonnait dans une certaine mesure, les efforts de don communautaire dans la province ont connu l'une des plus fortes baisses (à égalité avec l'Alberta), comparativement aux autres province.

60 % des Canadiens sont plus enclins que jamais à redonner à leur collectivité pour faire preuve d'empathie envers les personnes dans le besoin.

Presque tous les Canadiens (94 %) estiment qu'il est important de redonner.

83 % des Canadiens estiment que redonner renforce leur sentiment d'appartenance à leur collectivité locale.

Avant la pandémie, 60 % des Canadiens ont fait des dons en argent, par rapport à 39 % en 2021 jusqu'à maintenant.

46 % des Canadiens ont effectué du bénévolat d'une façon ou d'une autre avant la pandémie, par rapport à 30 % en 2020 et à 25 % en 2021 jusqu'à maintenant.



Parmi les 85 millions de dollars qu'elle versera encore une fois à des organismes de bienfaisance cette année, TELUS remettra plus de 100 000 $ à divers organismes de bienfaisance dans le cadre de ce programme. Les Canadiens peuvent faire part de leurs histoires de bénévolat à TELUS dans les médias sociaux au moyen du hashtag #FuturMeilleur tout au long du mois de mai pour courir la chance de gagner l'un des 10 dons de 10 000 $ à l'organisme de bienfaisance de leur choix. Pour en savoir plus sur les Journées pour un #FuturMeilleur, visitez le site web de la campagne afin de consulter le règlement officiel qui indique les critères d'admissibilité.

« Nous savons que les Canadiens souhaitent fortement appuyer leur collectivité. Le sondage nous indique que malgré la diminution du bénévolat, les Canadiens sont plus enclins que jamais à redonner et à appuyer leur collectivité durant la pandémie, ajoute M. Entwistle. Pendant les Journées pour un #FuturMeilleur, nous invitons tous les Canadiens à redonner, qu'il s'agisse de faire un don, d'effectuer du bénévolat ou de mettre leurs compétences au service des autres. Témoignant de notre leadership mondial en matière de sociocapitalisme, les membres de notre équipe dévouée continueront de donner avec générosité et solidarité afin de produire des retombées positives dans les collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. Imaginez l'incidence que nous pouvons avoir si nous donnons tous ensemble. »

L'an dernier, TELUS a versé 5 % de son bénéfice avant impôt à des organismes de bienfaisance, soit un total de 85 millions de dollars, afin de bâtir des collectivités plus saines, en plus de consacrer plus de 150 millions de dollars à des initiatives liées à la COVID-19. Depuis 2000, l'équipe TELUS a versé l'équivalent de 1,4 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes communautaires locaux et de bienfaisance au Canada et dans les collectivités où elle est présente dans le monde, dont 1,6 million de jours de bénévolat. Chaque jour, TELUS appuie plus de 4 000 organismes communautaires et de bienfaisance à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur les retombées sociales de TELUS, visitez telus.com/futurmeilleur .

Méthodologie du sondage : Le sondage lié aux Journées pour un #FuturMeilleur a été mené sur le Forum Angus Reid, où 1 515 Canadiens ont été interrogés en ligne du 2 au 6 avril 2021. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'études afin de correspondre aux proportions établies par Statistique Canada parmi la population générale du Canada. À titre de comparaison seulement, un échantillon de cette taille génère une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).





Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Stéphanie Dussault

Relations médiatiques de TELUS

stephanie.dussault@telus.com

Communiqué envoyé le 29 avril 2021 à 08:00 et diffusé par :